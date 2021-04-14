Труп пролежал под окнами убийцы несколько месяцев. Пока снег не растаял
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Труп пролежал под окнами убийцы несколько месяцев. Пока снег не растаял

10:25:434/14/2021Фото: СУ СК РФ по Ульяновской области
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В ходе конфликта хозяин жилища избил гостя ножкой от стула по голове. Тело молодого человека он выбросил с балкона своей квартиры на первом этаже.

дом, улица
Труп обнаружили лишь 2 апреля 2021 года

Тело мужчины нашли под окнами дома спустя три месяца после убийства в поселке Белый Ключ ульяновской области. Об этом во вторник сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 25 декабря 2020 года пьяный 41-летний мужчина находился в своей квартире поссорился с 36-летним приятелем. В ходе конфликта хозяин жилища избил гостя ножкой от стула по голове. А тело выбросил с балкона своей квартиры на первом этаже. В тот день, по сообщениям местных СМИ, был сильный снегопад и погибшего сразу же завалило.

Его нашли лишь 2 апреля 2021 года, когда растаяли сугробы. Подозреваемого арестовали. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

 

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