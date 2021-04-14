Даты Великого понедельника, Великого вторника, Великой среды в 2021: смысл каждого дня
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Даты Великого понедельника, Великого вторника, Великой среды в 2021: смысл каждого дня

1:00:544/14/2021Фото: PIXNIO
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В понедельник готовится особый травяной настой, в который входят сушеные травы, такие как мята, можжевельник, мелиса, чабрец, зверобой, мать-и-мачеха, полынь, липовый цвет.

крест, распятие
Страстная неделя начинается сразу после Вербного воскресенья

26 апреля 2021 года начинается Страстная неделя Это последняя седмица Великого поста, являющаяся самой строгой. Каждый день Страстной седмицы наполнен своим особым смыслом и каждому перед названием добавляется слово Великий.

Великий понедельник — 26 апреля

В храмах в этот день основное занятие - это чин мироварения. Миро - это особая смесь из 50 веществ, куда входят растительные масла, душистые травы и смолы-благовония. Миро используется при Таинстве Крещения и при некоторых других обрядах миропомазания.

Процесс мироварения непрерывен и длится три дня. Освящение готового миро производится в Великий четверг.

В народе у мирян это время уборки. Начинают убираться везде, где только можно - и в доме и на участках. В понедельник готовится особый травяной настой, в который входят сушеные травы, такие как мята, можжевельник, мелиса, чабрец, зверобой, мать-и-мачеха, полынь, липовый цвет. Такой заварки делают побольше и добавляют понемногу при уборке в воду. Также добавляют в ванну для купания. Используют эту воду на протяжении всей Страстной недели. Если заканчивается - заваривайте еще.

 

Великий вторник — 27 апреля




В этот день устраивается большая стирка. Стирают все, что можно и нужно перестирать. Шторы, постельное, накопившиеся вещи, скатерти, покрывала. Если можно - то и одеяла. Не забывайте про коврики и дорожки. В воду для стирки добавляется тот же травяной настой, что готовили вчера.

 

Великая среда — 28 апреля


 

Великая среда - это день исповедей. В этот день все должны исповедаться в своих грехах.

Это день духовной защиты. В этот день люди собирали нерастаявший снег, топили его. добавляли в него прошлогоднюю четверговую соль. этой водой брызгали на домашних животных, чтобы защитить их от злых сил и от болезней.

Вечером из дома положено было вынести мыло и оставить его на дворе на всю ночь. Купание с ним в Великий четверг считалось защитой от темных сил.

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