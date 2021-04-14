Даты Великого понедельника, Великого вторника, Великой среды в 2021: смысл каждого дня

26 апреля 2021 года начинается Страстная неделя Это последняя седмица Великого поста, являющаяся самой строгой. Каждый день Страстной седмицы наполнен своим особым смыслом и каждому перед названием добавляется слово Великий.
Великий понедельник — 26 апреляВ храмах в этот день основное занятие - это чин мироварения. Миро - это особая смесь из 50 веществ, куда входят растительные масла, душистые травы и смолы-благовония. Миро используется при Таинстве Крещения и при некоторых других обрядах миропомазания.
Процесс мироварения непрерывен и длится три дня. Освящение готового миро производится в Великий четверг.
В народе у мирян это время уборки. Начинают убираться везде, где только можно - и в доме и на участках. В понедельник готовится особый травяной настой, в который входят сушеные травы, такие как мята, можжевельник, мелиса, чабрец, зверобой, мать-и-мачеха, полынь, липовый цвет. Такой заварки делают побольше и добавляют понемногу при уборке в воду. Также добавляют в ванну для купания. Используют эту воду на протяжении всей Страстной недели. Если заканчивается - заваривайте еще.
Великий вторник — 27 апреля
В этот день устраивается большая стирка. Стирают все, что можно и нужно перестирать. Шторы, постельное, накопившиеся вещи, скатерти, покрывала. Если можно - то и одеяла. Не забывайте про коврики и дорожки. В воду для стирки добавляется тот же травяной настой, что готовили вчера.
Великая среда — 28 апреля
Великая среда - это день исповедей. В этот день все должны исповедаться в своих грехах.
Это день духовной защиты. В этот день люди собирали нерастаявший снег, топили его. добавляли в него прошлогоднюю четверговую соль. этой водой брызгали на домашних животных, чтобы защитить их от злых сил и от болезней.
Вечером из дома положено было вынести мыло и оставить его на дворе на всю ночь. Купание с ним в Великий четверг считалось защитой от темных сил.