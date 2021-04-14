Спецвыпуск "Головой об пол: малыш «мешал» отчиму спать" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 14 апреля 2021

14 апреля 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Когда отключат отопление в многоэтажках?
- Повысили проезд в междугородних маршрутках: подорожал газ
- 85 млн рублей вложено в дренаж: еще нужны 4 колодца
- Головой об пол: мешал спать отчиму 6-летний мальчик
- Уволился восьмой директор «КБУ» за 12 лет: преемника назначит мэр
- За 172 млн рублей подключена новая сифонная линия в водозаборе
- Вырубит 2000 деревьев лесхоз: участки рубок согласуют с горожанами
- 15 млн рублей выделено на ремонт улиц Химзаводской и Промышленной
- Местами лужи и распутица: как добраться до могилки?
- Брошенный Раздольный: без окон и с вырванными дверьми стоят забытые дома
- Бурлящие реки с тающего аэродрома затопили микрорайон Южный
- Зарезал молодую жену и покалечил отца: полицейские отпустили пьяного домой
- 1831 преступление за 2020 год зарегистрировано в Бердске
- Верните деньги: кормят «завтраками» наследников ветерана в КПК «Зенит»
- Будьте бдительны: мошенники осваивают новые виды преступлений
- 25 апреля - Вербное воскресенье: за 7 дней до празднования Пасхи
- По традиции яйца дорожают: штука взлетела на 5 рублей, а десяток - на 50
- Получение водительских прав: что поменялось с 1 апреля?
- Повышенные детские пособия от 3 до 7 лет: как и кому назначат
- Аллергию принимают за чесотку, уколы ставят «не те»: как лечат пациентов в ЦГБ?
- Качество городской среды: уровень Бердска - ниже среднего
- Когда будет капремонт в разваливающемся хирургическом корпусе ЦГБ?
- За 60 млн рублей Голубев купил две пятиэтажки на землях Минобороны
- Впервые вышла замуж в 40 лет за читателя библиотекарь
- Хобби стало профессией: учит детей шахматному искусству 60-летний педагог
- Эхо террора: почему в самолет нельзя взять бутылку воды?
- Двое пилотов из Голландии завернули в Бердск ради ТУ-104
- Уже 50 лет вместе: без памяти влюбился в жену и спас от работы в захолустье
- Лечил «психов», разводил рыб и получал золото в Лос-Анджелесе фотограф
- Восхитительные барельефы из декоративной штукатурки создает самобытный художник
Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 5 мая 2021 года.