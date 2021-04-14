Спецвыпуск "Головой об пол: малыш «мешал» отчиму спать" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 14 апреля 2021
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Спецвыпуск "Головой об пол: малыш «мешал» отчиму спать" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 14 апреля 2021

8:00:334/14/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

газета Курьр.Среда,Бердск
14 апреля 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск"

14 апреля 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:

  1. Когда отключат отопление в многоэтажках?
  2. Повысили проезд в междугородних маршрутках: подорожал газ
  3. 85 млн рублей вложено в дренаж: еще нужны 4 колодца
  4. Головой об пол: мешал спать отчиму 6-летний мальчик
  5. Уволился восьмой директор «КБУ» за 12 лет: преемника назначит мэр
  6. За 172 млн рублей подключена новая сифонная линия в водозаборе
  7. Вырубит 2000 деревьев лесхоз: участки рубок согласуют с горожанами
  8. 15 млн рублей выделено на ремонт улиц Химзаводской и Промышленной
  9. Местами лужи и распутица: как добраться до могилки?
  10. Брошенный Раздольный: без окон и с вырванными дверьми стоят забытые дома
  11. Бурлящие реки с тающего аэродрома затопили микрорайон Южный
  12. Зарезал молодую жену и покалечил отца: полицейские отпустили пьяного домой
  13. 1831 преступление за 2020 год зарегистрировано в Бердске
  14. Верните деньги: кормят «завтраками» наследников ветерана в КПК «Зенит»
  15. Будьте бдительны: мошенники осваивают новые виды преступлений
  16. 25 апреля - Вербное воскресенье: за 7 дней до празднования Пасхи
  17. По традиции яйца дорожают: штука взлетела на 5 рублей, а десяток - на 50
  18. Получение водительских прав: что поменялось с 1 апреля?
  19. Повышенные детские пособия от 3 до 7 лет: как и кому назначат
  20. Аллергию принимают за чесотку, уколы ставят «не те»: как лечат пациентов в ЦГБ?
  21. Качество городской среды: уровень Бердска - ниже среднего
  22. Когда будет капремонт в разваливающемся хирургическом корпусе ЦГБ?
  23. За 60 млн рублей Голубев купил две пятиэтажки на землях Минобороны
  24. Впервые вышла замуж в 40 лет за читателя библиотекарь
  25. Хобби стало профессией: учит детей шахматному искусству 60-летний педагог
  26. Эхо террора: почему в самолет нельзя взять бутылку воды?
  27. Двое пилотов из Голландии завернули в Бердск ради ТУ-104
  28. Уже 50 лет вместе: без памяти влюбился в жену и спас от работы в захолустье
  29. Лечил «психов», разводил рыб и получал золото в Лос-Анджелесе фотограф
  30. Восхитительные барельефы из декоративной штукатурки создает самобытный художник
Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им. 

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер. Среда. Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 5 мая 2021 года.

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