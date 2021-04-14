Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 апреля 2021 в России и мире

• Международный день внезапного смеха (International Moment of Laughter Day) • День хрюкочущих зелюков • День «Посмотри на небо» (Look up at the Sky Day) • День Семаргла (Праздник огня) • День «Достигни большего» (Reach as High as You Can Day) • День памяти преподобной Марии Египетской • День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ • День независимости студенчества Среднего Урала • День алфавита Нко (N`Ko Alphabet Day) • Всемирный день болезни Шагаса (World Chagas Disease Day) • День памяти преподобного Евфимия Суздальского • День дельфина (National Dolphin Day) - США • День бывших супругов (National Ex-Spouse Day) - США • День розового (International Day of Pink) - Канада • День ГАИ - Украина • Фестиваль весны «Такаяма Мацури» (Takayama Matsuri) - Япония • Начало солнечного Нового года (Bohag Bihu) - Индия • День садоводства (National Gardening Day) - США • День родного языка - Грузия • День памяти павших «Йом а-Зикарон» (Yom HaZikaron) - Израиль • День ореха «пекан» (National Pecan Day) - США • Кхемерский Новый год (Khmer New Year) - Камбоджа • Тамильский Новый год (Puthandu) - Шри-Ланка • День помощника патологоанатома (Pathologists Assistant Day) - США • День мальдивского языка (Dhivehi Language Day) - Мальдивы • Праздник встречи Нового года «Бун Пимай Лао» (Lao New Year) - Лаос • Бенгальский Новый год (Pohela Boishakh) - Бангладеш • День молодёжи (Angolan Youth Day) - Ангола • Чёрный день (Black Day) - Южная Корея • День Бхимрао Рамджи Амбедкара (Ambedkar Jayanti) - Индия • Панамериканский день (Pan American Day) - США, Сальвадор, Гондурас, Венесуэла • День детской алопеции (Children with Alopecia Day) - США • День памяти жертв геноцида (Anfal Genocide Memorial Day) - Ирак • Именины у Марии, Евфимия, Макария, Ивана, Сергея • Марья Пролубница (Марья - зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь)
Важные события
1618 в Сибири на берег реки Томь высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).
1801 император Александр I упразднил Тайную экспедицию при Сенате и отменил пытки при допросах.
1842 подписание Николаем I Указа об обязанных крестьянах. Переход бывших крепостных крестьян на договорные отношения с помещиками.
1848 создание секретного цензурного комитета под председательством графа Д. П. Бутурлина для наблюдения за печатью.
1879 покушение на Российского императора Александра II.
1918 Указ ВЦИК о провозглашении красного знамени государственным флагом СССР.
1923 в Петрограде основано издательство Российской академии наук.
1924 город Царицын награждён орденом Красного Знамени.
1932 в Ленинграде газифицирован первый жилой дом по ул. Рузовской, д.15.
1953 первый полёт многоцелевого вертолёта Ка–15 – первого серийного вертолёта ОКБ Н. И. Камова.
1961 первая передача телевизионной программы из Москвы в столицы стран Западной Европы по сетям «Евровидения» и «Интервидения».
1961 указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено Положение о почетном звании «Лётчик–космонавт СССР»
1983 первый радиотелефон начал продаваться в Великобритании.
1998 в Екатеринбурге силами УВД города разогнаны около 4000 (по официальным данным) студентов, протестовавшие против реформы образования.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend