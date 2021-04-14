Метеорологическая обстановка: преимущественно без осадков, днем по северо-востоку местами небольшие дожди. Ночью и утром при прояснениях туманы, в отдельных районах гололедица. Ветер северо - западный переходом на западный, ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 6-1 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -2, +3°С, при прояснениях до -8°С, днем +5, +10°С, до +15°С.
Чудесная погода ждет 14 апреля жителей Бердска: но будет сильный ветер
6:00:234/14/2021
Температура воздуха ночью -2, +3°С, при прояснениях до -8°С, днем +5, +10°С, до +15°С.
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