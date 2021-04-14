ОМОН штурмом берет женский монастырь схиигумена Сергия на Урале. Двери пилят болгарками, входы на колокольни оцеплены
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ОМОН штурмом берет женский монастырь схиигумена Сергия на Урале. Двери пилят болгарками, входы на колокольни оцеплены

9:15:514/14/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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На территории монастыря уже находятся 50 машин правоохранителей - автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, служебные машины с черными номерами.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия"
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия"

Утром 14 апреля в Екатеринбурге начался штурм женского монастыря. Адвокаты бывшего схиигумена Сергия - Николая Романова - рассказали, что силовики приехали в Среднеуральский женский монастырь, которым ранее управлял арестованный священнослужитель.

- Силовики проникли на территорию монастыря. Входы на колокольни и жилые помещения оцеплены. Болгарками одновременно вскрыты двери в абсолютно все здания монастыря, в том числе храмы, - написали представители Сергия в своем Telegram-канале.

Отмечается, что у Среднеуральского монастыря уже находятся 50 машин правоохранителей - автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, служебные машины с черными номерами.

Представители ФССП рассказали, что происходит в монастыре. Как выяснилось, суд Верхней Пышмы вынес решение срочно всех выселить из монастыря.

— В ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ неимущественного характера немедленного исполнения, выданный Верхнепышминским городским судом, о запрете нахождения и проживания граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающими реальную угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса.

Возбуждено исполнительное производство, осуществлен выезд по адресу, указанному в исполнительном документе, для осуществления исполнительных действий по решению суда в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве».

Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены, — сообщили судебные приставы.

Напомним, в феврале 2021 года в монастыре искали келейника Романова отца Силуана. Он оказался причастен к убийству трех человек в 1999 году. Также его искали в скитах бывшего схиигумена Сергия. За любые сведения о Силуане МВД объявляло награду в 1 млн рублей.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий стал известен после проповедей о том, что коронавирус - это "псевдопандемия", а жителей страны желают заключить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого суд РПЦ лишил его сана, но он все равно проводил службы и вел публичную жизнь. В сентябре 2020 года его отлучили от церкви. Сегодня он арестован и находится в СИЗО Москвы по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

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