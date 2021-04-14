Обследовать каждый сантиметр дна Обского моря требует Госэкспертиза от Бердска. Депутаты уповают на Травникова

По неразрешимой проблеме берегоукрепления обратятся к губернатору Травникову депутаты Бердска. Об этом стало известно 13 апреля на комитете депутатов по промышленности и предпринимательству Бердска.
Напомним, в 2017 году администрацией Бердска был заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации берегоукрепления. Проект подготовлен, но пройти государственную экспертизу ему не предоставляется возможным. Одним из условий, которым ставят эксперты госэкпертизы, является проведение обследования дна Новосибирского водохранилища, но в бюджете Бердска на это нет денег.
С инициативой на комитете обратиться к губернатору Травникову выступила депутат Елена Белова. Политик заявила, что к губернатору по вопросу берегоукрепления нужно обратиться незамедлительно.
- Думаю, что ни для кого не секрет и все в курсе, что Бердск разрушается. По два метра берега в год уходит. В обращении можно начать с того, что есть у нас контракт. Мы сделали на разработку проектов в формате исполнения договора с ноября по март по технической части проектную документацию. Экспертизу проводили 3 эксперта. Подготовленный проект подлежал экспертизе. Замечание эксперта Петрова невыполнимо, так как геодезическая съемка всего дна Новосибирского водохранилища... Ну, кто сейчас за какие деньги будет делать обследование всего дна? Я даже слова не могу подобрать к этому условию. Официально есть документ, на который они ссылаются. Никакой эксперт не будет ссылаться на эмоции. Если есть у нас в законодательстве такой пункт, который нереально выполнить, это же теперь коснется не только берегоукрепления Бердска, а любой части Новосибирского водохранилища. Нужно обязательно обратить внимание губернатора, что физически сейчас берегоукрепление не сможет сделать никто: ни Бердск, ни другие населенные пункты, которые подлежат размыванию Обским водохранилищем, - предложила депутат Елена Белова.
Председатель комитета Владимир Захаров посчитал такое обращение к Андрею Травникову абсурдным. Он счел, что обращение нужно тщательно доработать, прежде чем отправлять его высшему должностному лицу территории субъекта. Особое негодование депутатов стала неявка на комитет начальника природных ресурсов Шерстобитовой. По мнению депутатов, именно она должна была досконально разъяснить проблему с берегоукреплением в Бердске.
- Друзья, здесь написано обращение, но его, как такого, нет. Я понимаю, что мы должны написать обращение губернатору, но мы его не выработали. Мы сейчас эту проблему переложим на Андрея Александровича? Ну, я считаю, что это неправильно. Покажем свое неумение - да,- высказал свою точку зрения Владимир Захаров.
- Что вам не нравится, скажите? - поинтересовалась у председателя комитета Елена Белова.
- Мне? Что нет обращения!- воскликнул Владимир Юрьевич.
- Уважаемый, Андрей Александрович - это обращение?- спросила Елена Викторовна.
Депутат Белова высказалась, что обращение к Травникову нужно отправить как можно скорее, так как проект завис, сессия депутатов пройдет не скоро и откладывать важный вопрос для города - означает усугубить ситуацию с укрепление берегов еще больше.
- Никто кроме губернатора не решит это вопрос. С экспертами государственными не справится муниципалитет 100% процентов,- посчитала Белова.
- Мы еще своим коллегам не можем трезво выразить мысли на бумаге об этой проблеме, к сожалению. Я не понял до конца. Обращения нет. Здесь одна вода,- ответил Беловой председатель комитета Захаров.
Захарова поддержал депутат Дмитрий Кудинов.
- Лично я для начала с экспертом Шерстобитовой бы поговорил. Я считаю, если сроки у нас горят, то это не значит, что мы не должны проработать досконально документ обращения. Думаю, что для этого надо все равно какое-то время. То, что мы вот эти вопросы, которые сказал эксперт госэкпертизы, укажем и на основании чего он нас "послал", мы просто, как бараны пошли биться в одни и те же ворота? Я думаю, по трем вопросам нужно проработать с нашим экспертом. Возможно, совместно и с проектировщиком, чтобы понять, как на нас давят,- высказался Дмитрий Евгеньевич.
В завершении комитета промышленности депутаты вынесли решение доработки официального документа обращения к Травникову и представления его на сессии своим коллегам. Елена Белова выступила против такого решения. Также депутаты намерены подготовить служебную записку в случае неявки на следующий комитет начальника управления природных ресурсов Шерстобитовой и вице-мэра Владимира Захарова.
Автор видео Алина Бурова
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