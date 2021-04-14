Что происходит с долларом после разговора Байдена и Путина?

По данным торгов на 18:40 по мск., на валютном рынке евро начал снижаться на 1,76%, а курс доллара в ходе торгов дошел до снижения на 1,98%. Достиг отметки, которая была на момент закрытия предыдущей сессии в 75,85 рубля, а евро, в свою очередь, торгуется по 90,5475 рубля. Через некоторое время, валюты прекратили снижение. К 20:01, доллар находился на отметке в 76,19 рубля (-1,53%), евро снижался на 1,31%, до 90,96 рубля, сообщают источники. Во время второго разговора, со времени вступления Байдена в президенты США с президентом России Путиным, главы государств обсудили возможность личной встречи на ближайшие месяцы. Как подчеркнули в пресс-службе президента РФ, на этот раз инициатором беседы стал президент США.
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