Что происходит с долларом после разговора Байдена и Путина?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что происходит с долларом после разговора Байдена и Путина?

11:23:514/14/2021Фото: pixabay.com
0

Во время второго разговора главы государств обсудили возможность личной встречи на ближайшие месяцы.

сша доллар
Доллар на Мосбирже снижается на 1,98% на фоне разговора Байдена и Путина

По данным торгов на 18:40 по мск., на валютном рынке евро начал снижаться на 1,76%, а курс доллара в ходе торгов дошел до снижения на 1,98%. Достиг отметки, которая была на момент закрытия предыдущей сессии в 75,85 рубля, а евро, в свою очередь, торгуется по 90,5475 рубля. Через некоторое время, валюты прекратили снижение. К 20:01, доллар находился на отметке в 76,19 рубля (-1,53%), евро снижался на 1,31%, до 90,96 рубля, сообщают источники. Во время второго разговора, со времени вступления Байдена в президенты США с президентом России Путиным, главы государств обсудили возможность личной встречи на ближайшие месяцы. Как подчеркнули в пресс-службе президента РФ, на этот раз инициатором беседы стал президент США.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
доллареврокурс валют
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Ну, теперь-то рубль в рост пойдёт?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Что происходит с долларом после разговора Байдена и Путина?
    11:23:51 4/14/2021
    Что происходит с долларом после разговора Байдена и Путина?
    Пассажиры ВАЗ погибли в аварии с поездом под Новосибирском
    11:23:28 4/14/2021
    Пассажиры ВАЗ погибли в аварии с поездом под Новосибирском
    14 апреля народный праздник Марья-зажги снега: что можно и нельзя делать в этот день?
    11:20:49 4/14/2021
    14 апреля народный праздник Марья-зажги снега: что можно и нельзя делать в этот день?
    БердскМалыша засосало грязевое болото коммунальной ямы в Бердске
    11:09:49 4/14/2021
    Малыша засосало грязевое болото коммунальной ямы в Бердске
    Сыновья Жириновского и экс-главы Северной Осетии подрались во Внуково
    11:06:24 4/14/2021
    Сыновья Жириновского и экс-главы Северной Осетии подрались во Внуково
    БердскНачальника полиции допросят депутаты: Тема - набережная Бердска и жалоба областному прокурору
    11:01:54 4/14/2021
    Начальника полиции допросят депутаты: Тема - набережная Бердска и жалоба областному прокурору
    14 апреля - Праздник Огня или День Семаргла
    10:40:36 4/14/2021
    14 апреля - Праздник Огня или День Семаргла
    Точный гороскоп на среду 14 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:51 4/14/2021
    Точный гороскоп на среду 14 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами
    9:40:23 4/14/2021
    УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами
    БердскРамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран
    9:38:36 4/14/2021
    Рамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран