В Бердске взорвался газовый баллон в доме. Мужчину с 54% ожогами тела спасают в реанимации ЦГБ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске взорвался газовый баллон в доме. Мужчину с 54% ожогами тела спасают в реанимации ЦГБ

10:13:524/14/2021,Алина БуроваФото: pixabay
0

О его состоянии пока не сообщается.

По предварительной информации, в одной из квартир взорвался баллон с газом

Поступил в отделение БЦГБ с ожогами на теле площадью 54% житель Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.

- Вчера произошел один пожар на ул. 2-я Линейная. В 15:15 в отделение ЦГБ Бердска поступил мужчина с ожогами на теле. По предварительной информации произошел взрыв баллона с газом. В настоящее время гражданин находится в реанимации, - пояснил "Курьер. Среда. Бердск" Николай Степоненков сегодня, 14 апреля.

О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.
___________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
ожогипожарывзорвался баллон с газомпоступил с ожогамивзорвался боллон с газом в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто виноват с случившемся?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскВ Бердске взорвался газовый баллон в доме. Мужчину с 54% ожогами тела спасают в реанимации ЦГБ
    10:13:52 4/14/2021
    В Бердске взорвался газовый баллон в доме. Мужчину с 54% ожогами тела спасают в реанимации ЦГБ
    УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами
    9:40:23 4/14/2021
    УАЗ Патриот утонул в "море" под Новосибирском. Поселок отрезало от дороги талыми водами
    БердскРамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран
    9:38:36 4/14/2021
    Рамзан Кадыров против, чтобы Навальный читал Коран
    Путин уволил 5 генералов Росгвардии
    9:32:51 4/14/2021
    Путин уволил 5 генералов Росгвардии
    Календарь дачника на 14 апреля 2021 года: что благоприятно во 3-4 лунный день?
    9:20:04 4/14/2021
    Календарь дачника на 14 апреля 2021 года: что благоприятно во 3-4 лунный день?
    ОМОН штурмом берет женский монастырь схиигумена Сергия на Урале. Двери пилят болгарками, входы на колокольни оцеплены
    9:15:51 4/14/2021
    ОМОН штурмом берет женский монастырь схиигумена Сергия на Урале. Двери пилят болгарками, входы на колокольни оцеплены
    Какой сегодня церковный праздник 14 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:58 4/14/2021
    Какой сегодня церковный праздник 14 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    БердскСпецвыпуск "Головой об пол: малыш «мешал» отчиму спать" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 14 апреля 2021
    8:00:33 4/14/2021
    Спецвыпуск "Головой об пол: малыш «мешал» отчиму спать" вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 14 апреля 2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 апреля 2021 в России и мире
    7:40:49 4/14/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 апреля 2021 в России и мире
    БердскЧудесная погода ждет 14 апреля жителей Бердска: но будет сильный ветер
    6:00:23 4/14/2021
    Чудесная погода ждет 14 апреля жителей Бердска: но будет сильный ветер