В Бердске взорвался газовый баллон в доме. Мужчину с 54% ожогами тела спасают в реанимации ЦГБ

Поступил в отделение БЦГБ с ожогами на теле площадью 54% житель Бердска. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил начальник ОНД Бердска Николай Степоненков.
- Вчера произошел один пожар на ул. 2-я Линейная. В 15:15 в отделение ЦГБ Бердска поступил мужчина с ожогами на теле. По предварительной информации произошел взрыв баллона с газом. В настоящее время гражданин находится в реанимации, - пояснил "Курьер. Среда. Бердск" Николай Степоненков сегодня, 14 апреля.
О состоянии пострадавшего пока не сообщается.
"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.
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