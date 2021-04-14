Lexus показал новенький ES на крошечном видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay for Free Onlineyandex.com 18+Скрыть объявлениеБестселлер в Болгарии у моряdreamhome-bg.ru Скрыть объявлениеДома на Кипре в рассрочку на 5 летnorth-kipr.top Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеВиллы и дома в Искелеturk.estate Скрыть объявление

Lexus показал новенький ES на крошечном видео

5:21:304/14/2021Фото: Lexus
0

Стало известно, что укоротилась «Молния» ДХО , а три светодиодных «прожектора» получили прямоугольные линзы.

Тізер оновленого Lexus ES 2021 року / Lexus

Открытие 19 апреля нового Международного автосалона в Шанхае, послужило поводом анонсировать показ обновленного ES Lexusa. Помимо этого, мотор-шоу в КНР прогнозируют как самое яркое событие в автомире за последний год.

Также проведут обновление выпускаемого с 2018 года переднеприводного седана ES седьмого поколения. Как известно, улучшение было проведено, в частности, укоротилась «Молния» ДХО , а а три светодиодных «прожектора» получили прямоугольные линзы.

- В основе Lexus ES лежит платформа GA-K, аналогичная базе нового поколения Toyota Camry. Это часть общей модульной архитектуры TNGA. Седан обладает передним приводом, а с 2020 года в линейке появилась и полноприводная версия, - сообщает источник.

На территории РФ дорестайлинговый ES стоит за базовую 150-сильную версию минимум 3 140 000 рублей.

- Вместе с обновленным ES на автосалоне в Шанхае покажут концепт-кар LF-Z Electrified, который является предвестником первого массового электромобиля премиум-бренда. Он построен на перспективной электромобильной платформе Direct4, в ней два мотора (по одному на ось), обеспечивающих полный привод. Совокупная мощность двигателей — 394 кВт (536 л.с.), крутящий момент — 700 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч.

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
роликлексуспромопродажи авто
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Надо брать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Lexus показал новенький ES на крошечном видео
    5:21:30 4/14/2021
    Lexus показал новенький ES на крошечном видео
    Календарь здоровья по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021 года
    5:20:28 4/14/2021
    Календарь здоровья по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021 года
    Киллер признался в убийстве вора в законе Альберта Рыжего в тренажерном зале Москвы. Смотрите допрос на видео СК
    5:16:31 4/14/2021
    Киллер признался в убийстве вора в законе Альберта Рыжего в тренажерном зале Москвы. Смотрите допрос на видео СК
    БердскНа ремонт ужасных дорог Бердска подарили 15 млн рублей. Сроки ремонта
    5:12:54 4/14/2021
    На ремонт ужасных дорог Бердска подарили 15 млн рублей. Сроки ремонта
    Бананы могут исчезнуть из-за бактерии
    5:07:51 4/14/2021
    Бананы могут исчезнуть из-за бактерии
    БердскВ Бердске в СНТ "Чайка" дачи смывает талой водой со снегоотвала. Смотрите видео
    4:57:42 4/14/2021
    В Бердске в СНТ "Чайка" дачи смывает талой водой со снегоотвала. Смотрите видео
    Новых 8 326 инфицированных коронавирусом выявили в России за сутки на 14 апреля
    4:50:26 4/14/2021
    Новых 8 326 инфицированных коронавирусом выявили в России за сутки на 14 апреля
    "Она не отвечает на вопрос": Студенты НГУ рассказали о встрече с Бутиной после ее сюжета о Навальном
    4:37:43 4/14/2021
    "Она не отвечает на вопрос": Студенты НГУ рассказали о встрече с Бутиной после ее сюжета о Навальном
    Пьяный изверг вымогал деньги у заложника и расправился со своей жертвой
    4:22:19 4/14/2021
    Пьяный изверг вымогал деньги у заложника и расправился со своей жертвой
    Когда день памяти Матроны Московской в 2021 году? Что обязательно сделать в этот день?
    4:20:11 4/14/2021
    Когда день памяти Матроны Московской в 2021 году? Что обязательно сделать в этот день?