Lexus показал новенький ES на крошечном видео

Открытие 19 апреля нового Международного автосалона в Шанхае, послужило поводом анонсировать показ обновленного ES Lexusa. Помимо этого, мотор-шоу в КНР прогнозируют как самое яркое событие в автомире за последний год.
Также проведут обновление выпускаемого с 2018 года переднеприводного седана ES седьмого поколения. Как известно, улучшение было проведено, в частности, укоротилась «Молния» ДХО , а а три светодиодных «прожектора» получили прямоугольные линзы.
- В основе Lexus ES лежит платформа GA-K, аналогичная базе нового поколения Toyota Camry. Это часть общей модульной архитектуры TNGA. Седан обладает передним приводом, а с 2020 года в линейке появилась и полноприводная версия, - сообщает источник.
На территории РФ дорестайлинговый ES стоит за базовую 150-сильную версию минимум 3 140 000 рублей.
- Вместе с обновленным ES на автосалоне в Шанхае покажут концепт-кар LF-Z Electrified, который является предвестником первого массового электромобиля премиум-бренда. Он построен на перспективной электромобильной платформе Direct4, в ней два мотора (по одному на ось), обеспечивающих полный привод. Совокупная мощность двигателей — 394 кВт (536 л.с.), крутящий момент — 700 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч.
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