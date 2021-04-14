Бананы могут исчезнуть из-за бактерии

Бананам угрожает высокоинфекционноый почвенный гриб, который не поддается действию химикатов, пишет Die Welt. Из-за этого грибка бананы могут исчезнуть. Болезнь Tropical Race 4 (TR4) в первый раз нашли в 2019 году в Южной Америке. Именно в этой стране их отправляют на импорт по всему миру. Из-за этого в Колумбии и Гондурасе закрылись некоторые плантации. При этом инфицированная земля на подошве фермера может привести к глобальному распространению инфекции. Пораженные участки почвы обычно простаивают от 30 до 40 лет.
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