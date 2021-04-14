Малыша засосало грязевое болото коммунальной ямы в Бердске
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Малыша засосало грязевое болото коммунальной ямы в Бердске

11:09:494/14/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Ребенка чудом спасли. В КБУ заявили, что все места устранения аварий в обязательном порядке огораживают. Вероятно, мальчик зашел за ограждение и провалился. Оперативно благоустроить территорию невозможно.

Ребенок провалился в яму при ремонте труб на ул. Вокзальной в Бердске

В апреле 2021 года произошел инцидент с ребенком в разрытом коммунальщиками дворе у дома №18 по ул. Вокзальной в Бердске. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» местный депутат Олег Чебаненко, ребенок попал в яму, его едва спасли. - Ребенок провалился, его засосало, он ногу повредил. Мальчику лет 5. Взрослые помогли, вытащили из ямы с грязью, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 14 апреля Чебаненко.

Он уточнил, что КБУ еще в марте разрыл игровую площадку многоквартирного дома вдоль забора детского сада: - А сейчас мы пожинаем плоды. Деревья переломали, песочницы порушили. Сегодня звонил, обещали исправить. Не знаю, насколько оперативно сделают. Будем писать в прокуратуру.

И. о. директора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что у дома №18 на ул. Вокзальной действительно ремонтировали прорванные канализационные сети. Но об инциденте с ребенком ему ничего неизвестно. По словам Алексеенко, все участки, где работают бригады КБУ, в обязательном порядке огорожены.

- Вероятно ребенок зашел за ограждение. Мы не можем оперативно восстановить благоустройство, поскольку идет оттайка грунта. Пока мы где-то подсыпаем щебнем, где-то начинаем потихоньку восстанавливать места разрытий. По случаю с ребенком на нас никто не выходил, - констатировал и. о. директора КБУ, пообещав разобраться.

Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», как происходит благоустройство территорий после устранения коммунальных аварий. Подробности — в ближайшее время.

 

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