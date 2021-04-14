Пассажиры ВАЗ погибли в аварии с поездом под Новосибирском
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14.04
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Пассажиры ВАЗ погибли в аварии с поездом под Новосибирском

11:23:284/14/2021Фото: pixabay.com
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По сообщению Главка, ДТП произошло в 22.05 на 3307-м километре технологической железной дороги. По данному факту проводится проверка.

Двое погибли в ДТП с поездом под Новосибирском

Пассажиры ВАЗ погибли после удара с поездом в Новосибирском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, легковушка влетела вагон поезда, который стоял на переезде. В результате аварии два человека скончались на месте происшествия, а одного срочно госпитализировали в больницу Оби.

По сообщению Главка, ДТП произошло в 22.05 на 3307-м километре технологической железной дороги. По данному факту проводится проверка.


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поезднасмертьДТП
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