Пассажиры ВАЗ погибли в аварии с поездом под Новосибирском

Пассажиры ВАЗ погибли после удара с поездом в Новосибирском районе. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, легковушка влетела вагон поезда, который стоял на переезде. В результате аварии два человека скончались на месте происшествия, а одного срочно госпитализировали в больницу Оби.
По сообщению Главка, ДТП произошло в 22.05 на 3307-м километре технологической железной дороги. По данному факту проводится проверка.
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