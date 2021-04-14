«Особых недостатков не увидели» депутаты Бердска в работе мэра Евгения Шестернина за 2020 год: Он достоин «уда», что почти «отлично»

На сессии горсовета Бердска 15 апреля помимо прочих вопросов утвержденной повестки депутатам предстоит оценить работу мэра Евгения Шестернина в 2020 году. Собственно, оценка уже известна. Примечательно, что большого разнообразия в этом нет: народные избранники могут поставить либо «удовлетворительно», либо «неуд».
На депутатских комитетах накануне сессии активно обсуждали деятельность главы города, задавали ему вопросы, высказывали сомнения. Но в целом, по мнению большинства депутатов, Шестернин заслужил положительной оценки. Поэтому на сессии отчет градоначальника за 2020 год будет формальностью. Стоит напомнить, что по Уставу Бердска дважды поставленный «неуд» является поводом для отстранения мэра от должности. Но за 5 лет работы на посту главы Бердска Шестернину ни разу не ставили «двойку».
Работу мэра оценивают по 22 критериям. На заседаниях комитетов бердские депутаты отмечали, что глава не справился лишь с двумя — недостаточный прирост населения и всплеск безработицы. Впрочем, народные избранники относят это к объективным причинам коронавирусного года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Депутат Николай Сычев считает, что критерии оценки работы главы города следует пересмотреть — они устарели.
- Методика оценки меня не устраивает. В критерии не входят вопросы местного значения. Глава отчитывается о том, что от него не зависит, а зависит от активности самих жителей и промышленных предприятий. А того, на что нужно делать акцент, в критериях нет. Поэтому их надо пересматривать. По нынешним критериям в целом отчет фактически уже принят, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 14 апреля Сычев.
Он уверен, что нужно продолжать работать с всевозможными региональными и федеральными программами, в том числе, входящими в нацпроекты. «Волка ноги кормят», - оценил Николай Федорович. Но, как он считает, Евгений Шестернин все-таки недостаточно уделяет внимания тем проблемам, которые действительно волнуют бердчан.
- Например, вопрос газификации. Нет такой программы в Бердске. А газификация не входит в критерии оценки. И такие подводные камни отражаются на жителях, - считает независимый депутат.
По его мнению, дебатов по оценке деятельности мэра за прошлый год на сессии не будет, поскольку Шестернин уже ответил на все депутатские вопросы. Сычев не сомневается, что 15 апреля глава города получит удовлетворительную оценку.
Такой же точки зрения придерживается и депутат Олег Чебаненко, входящий во фракцию «Единая Россия». У него нет вопросов к мэру, есть претензии к Комбинату бытовых услуг.
- Провалы, размывы, аварийные работы проводят и варварски валят деревья ковшом, ломают песочницы, колодцы проваливаются, - высказал свое мнение «Курьер. Среда. Бердск» в среду Чебаненко.
Кроме того, у него есть претензии по ремонту дорог: где делали картами в прошлом году, еще «выстояло», а в остальном асфальт разбит.
- У меня больше вопросов к ЖКХ, чем к работе главы, - отметил депутат-единоросс, являющийся директором Ассоциации предпринимателей Бердска, подчеркнув, что по росту безработицы и экономическим показателям Бердск отражает общую ситуацию в стране. - Прошлый год был провальный. Экономика сильно пострадала. Хоть и выкарабкивается бизнес, но реальная ситуация далека от отчетов. Пресс-релиз пришел от бизнес-омбудсмена, где говорится о росте в разных сферах экономики. Но на практике это далеко не так.
Олег Чебаненко заявил, что он на сессии поставит мэру удовлетворительную оценку:
- В целом, да. Особых недостатков мы не увидели. Нет повода ставить «неуд». За 2019 год, помню, было гораздо больше претензий. А прошлый год показал, что в трудной ситуации все-таки город выстоял.
Свое мнение относительной оценки работы Евгения Шестернина за год высказали и бердчане в комментариях.
Глас народа
Аноним, 30 марта:
- Только НЕУД. И если депутаты сделают для него исключение, то пусть не рассчитывают на поддержку населения на грядущих выборах.
Аноним, 30 марта:
- По идее депутаты должны выйти к своим избирателям, организовать собрание, выслушать их и тогда только идти на сессию и ставить оценку. Иначе это не глас народа, а глас совсем других субъектов.
Аноним, 30 марта:
- Оценку дают депутаты, а не народ. Вы откуда такие умные? Вы полагаете, что среди 2500 жителей будет единое мнение?
Аноним, 30 марта:
- Депутаты - это технический голос своих избирателей. Его выбирают только для того, чтобы он интересы избирателей представлял, ему своего мнения не нужно иметь, ему нужно только знать мнение большинства своих избирателей и высказывать его на сессиях. А как может давать оценку, например, Михаил Винтер, если он своих избирателей никогда не видел, на сессии не ходит, и вообще, кто такой — неизвестно.
Мила, 30 марта:
- Абсолютно согласна! Депутаты должны узнать мнение своих избирателей и большинством голосов определиться с оценкой деятельности мэра, хотя итак понятно, что в последнее время его политика не является полезной для горожан. Пусть уже отправляется на пенсию по месту жительства...
Аноним, 30 марта:
- Большинство депутатов под почетным, поэтому им не разрешат вынести объективную оценку, а вот бердчане с вероятностью 90% поставят «неуд». Хуже руководителя в городе не было. Что вспоминается за его правление - это дела в администрации и полный бардак в городе, начиная от медицины и заканчивая условиями проживания в городе. Мария-Ра, собачатники, свалка, уничтожение леса, закрытие больниц, теплоснабжение, коллекторы.. Гнать надо, а не рассуждать, как бы оставить. А где губернатор, он, что не знает, что в Бердске творится. Может он еще не понял, что Бердск это не город глухонемых.
Аноним, 30 марта:
- Оценка должна быть «кол», и то это будет высоко.
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