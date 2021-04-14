«Особых недостатков не увидели» депутаты Бердска в работе мэра Евгения Шестернина за 2020 год: Он достоин «уда», что почти «отлично»
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay Online with Your Computeryandex.com 18+Скрыть объявлениеНаучим рисовать правильноskillsupschool.ru Скрыть объявлениеДома на Кипре в рассрочку на 5 летnorth-kipr.top Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеСильный приворот на любовьmagmistic.ru Скрыть объявление

«Особых недостатков не увидели» депутаты Бердска в работе мэра Евгения Шестернина за 2020 год: Он достоин «уда», что почти «отлично»

2:45:234/14/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Поставят оценку главе города народные избранники на сессии 15 апреля. Для «неуда», считают они, нет повода. Хотя некоторые недовольны тем, что происходит в бердском ЖКХ и предлагают изменить критерии оценки.

Евгений Шестернин рассказал о мерах против коронавируса в Бердске
Евгений Шестернин отчитается перед депутатами о своей работе за 2020 год

На сессии горсовета Бердска 15 апреля помимо прочих вопросов утвержденной повестки депутатам предстоит оценить работу мэра Евгения Шестернина в 2020 году. Собственно, оценка уже известна. Примечательно, что большого разнообразия в этом нет: народные избранники могут поставить либо «удовлетворительно», либо «неуд».

На депутатских комитетах накануне сессии активно обсуждали деятельность главы города, задавали ему вопросы, высказывали сомнения. Но в целом, по мнению большинства депутатов, Шестернин заслужил положительной оценки. Поэтому на сессии отчет градоначальника за 2020 год будет формальностью. Стоит напомнить, что по Уставу Бердска дважды поставленный «неуд» является поводом для отстранения мэра от должности. Но за 5 лет работы на посту главы Бердска Шестернину ни разу не ставили «двойку».

Работу мэра оценивают по 22 критериям. На заседаниях комитетов бердские депутаты отмечали, что глава не справился лишь с двумя — недостаточный прирост населения и всплеск безработицы. Впрочем, народные избранники относят это к объективным причинам коронавирусного года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Депутат Николай Сычев считает, что критерии оценки работы главы города следует пересмотреть — они устарели.
- Методика оценки меня не устраивает. В критерии не входят вопросы местного значения. Глава отчитывается о том, что от него не зависит, а зависит от активности самих жителей и промышленных предприятий. А того, на что нужно делать акцент, в критериях нет. Поэтому их надо пересматривать. По нынешним критериям в целом отчет фактически уже принят, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 14 апреля Сычев.

Он уверен, что нужно продолжать работать с всевозможными региональными и федеральными программами, в том числе, входящими в нацпроекты. «Волка ноги кормят», - оценил Николай Федорович. Но, как он считает, Евгений Шестернин все-таки недостаточно уделяет внимания тем проблемам, которые действительно волнуют бердчан.
- Например, вопрос газификации. Нет такой программы в Бердске. А газификация не входит в критерии оценки. И такие подводные камни отражаются на жителях, - считает независимый депутат.

По его мнению, дебатов по оценке деятельности мэра за прошлый год на сессии не будет, поскольку Шестернин уже ответил на все депутатские вопросы. Сычев не сомневается, что 15 апреля глава города получит удовлетворительную оценку.

Такой же точки зрения придерживается и депутат Олег Чебаненко, входящий во фракцию «Единая Россия». У него нет вопросов к мэру, есть претензии к Комбинату бытовых услуг.
- Провалы, размывы, аварийные работы проводят и варварски валят деревья ковшом, ломают песочницы, колодцы проваливаются, - высказал свое мнение «Курьер. Среда. Бердск» в среду Чебаненко.

Кроме того, у него есть претензии по ремонту дорог: где делали картами в прошлом году, еще «выстояло», а в остальном асфальт разбит.
- У меня больше вопросов к ЖКХ, чем к работе главы, - отметил депутат-единоросс, являющийся директором Ассоциации предпринимателей Бердска, подчеркнув, что по росту безработицы и экономическим показателям Бердск отражает общую ситуацию в стране. - Прошлый год был провальный. Экономика сильно пострадала. Хоть и выкарабкивается бизнес, но реальная ситуация далека от отчетов. Пресс-релиз пришел от бизнес-омбудсмена, где говорится о росте в разных сферах экономики. Но на практике это далеко не так.

Олег Чебаненко заявил, что он на сессии поставит мэру удовлетворительную оценку:
- В целом, да. Особых недостатков мы не увидели. Нет повода ставить «неуд». За 2019 год, помню, было гораздо больше претензий. А прошлый год показал, что в трудной ситуации все-таки город выстоял.

Свое мнение относительной оценки работы Евгения Шестернина за год высказали и бердчане в комментариях.

Глас народа

Аноним, 30 марта:
- Только НЕУД. И если депутаты сделают для него исключение, то пусть не рассчитывают на поддержку населения на грядущих выборах.

Аноним, 30 марта:
- По идее депутаты должны выйти к своим избирателям, организовать собрание, выслушать их и тогда только идти на сессию и ставить оценку. Иначе это не глас народа, а глас совсем других субъектов.

Аноним, 30 марта:
- Оценку дают депутаты, а не народ. Вы откуда такие умные? Вы полагаете, что среди 2500 жителей будет единое мнение?

Аноним, 30 марта:
- Депутаты - это технический голос своих избирателей. Его выбирают только для того, чтобы он интересы избирателей представлял, ему своего мнения не нужно иметь, ему нужно только знать мнение большинства своих избирателей и высказывать его на сессиях. А как может давать оценку, например, Михаил Винтер, если он своих избирателей никогда не видел, на сессии не ходит, и вообще, кто такой — неизвестно.

Мила, 30 марта:
- Абсолютно согласна! Депутаты должны узнать мнение своих избирателей и большинством голосов определиться с оценкой деятельности мэра, хотя итак понятно, что в последнее время его политика не является полезной для горожан. Пусть уже отправляется на пенсию по месту жительства...

Аноним, 30 марта:
- Большинство депутатов под почетным, поэтому им не разрешат вынести объективную оценку, а вот бердчане с вероятностью 90% поставят «неуд». Хуже руководителя в городе не было. Что вспоминается за его правление - это дела в администрации и полный бардак в городе, начиная от медицины и заканчивая условиями проживания в городе. Мария-Ра, собачатники, свалка, уничтожение леса, закрытие больниц, теплоснабжение, коллекторы.. Гнать надо, а не рассуждать, как бы оставить. А где губернатор, он, что не знает, что в Бердске творится. Может он еще не понял, что Бердск это не город глухонемых.

Аноним, 30 марта:
- Оценка должна быть «кол», и то это будет высоко.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
оценкагазификацияприрост населенияинтересы избирателей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой оценки заслуживает мэр?

    Аноним, 14 апреля 2021 2:49:13
    Только 5+. Кто бы сомневался.
    0
    0
    Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какие магазины откроют вместо ТЦ "Гиганта" в Новосибирске, стало известно
2:52:00 4/14/2021
Какие магазины откроют вместо ТЦ "Гиганта" в Новосибирске, стало известно
Бердск«Особых недостатков не увидели» депутаты Бердска в работе мэра Евгения Шестернина за 2020 год: Он достоит «уда», что почти «отлично»
2:45:23 4/14/2021
«Особых недостатков не увидели» депутаты Бердска в работе мэра Евгения Шестернина за 2020 год: Он достоит «уда», что почти «отлично»
В Тамбове обрушилось здание ТЭЦ. Что известно о происшествии, рассказываем
2:44:42 4/14/2021
В Тамбове обрушилось здание ТЭЦ. Что известно о происшествии, рассказываем
Более 100 тысяч детей отдохнут почти в тысяче организаций региона в 2021 году с соблюдением всех мер безопасности
2:30:35 4/14/2021
Более 100 тысяч детей отдохнут почти в тысяче организаций региона в 2021 году с соблюдением всех мер безопасности
Из горящего общежития НГТУ срочно эвакуировались 600 студентов в Новосибирске
2:23:01 4/14/2021
Из горящего общежития НГТУ срочно эвакуировались 600 студентов в Новосибирске
Кровавая луна в апреле 2021: В чем уникальность Полнолуния и что нужно делать в эти сутки, а что строго запрещено
2:20:32 4/14/2021
Кровавая луна в апреле 2021: В чем уникальность Полнолуния и что нужно делать в эти сутки, а что строго запрещено
БердскИнцидент с провалившимся в коммунальную яму мальчиком в Бердске дошел до губернатора. Местная власть всполошилась
2:07:46 4/14/2021
Инцидент с провалившимся в коммунальную яму мальчиком в Бердске дошел до губернатора. Местная власть всполошилась
На взятке в 500 тыс. рублей по делу о проституции попался судья в Красноярске
2:05:55 4/14/2021
На взятке в 500 тыс. рублей по делу о проституции попался судья в Красноярске
БердскЛучшие буузы города Бердска, однозначно, в «Golden Buuz»
1:52:42 4/14/2021
Лучшие буузы города Бердска, однозначно, в «Golden Buuz»
Житие бывшей блудницы Марии Египетской читают во всех храмах РПЦ 14 апреля
1:49:45 4/14/2021
Житие бывшей блудницы Марии Египетской читают во всех храмах РПЦ 14 апреля