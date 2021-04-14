В Тамбове обрушилось здание ТЭЦ. Что известно о происшествии, рассказываем
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В Тамбове обрушилось здание ТЭЦ. Что известно о происшествии, рассказываем

2:44:424/14/2021Фото: © Пресс-служба МЧС по Тамбовской области
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По сведениям СК, спасателям пришлось вытаскивать из-под завалов двух работников. Пострадавших мужчин увезли на скорой помощи.

СК начал проверку после обрушения на территории ТЭЦ в Тамбове

Сегодня утром на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской. По данному факту следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, выясняются причины произошедшего, - говорится в Следственном регионе по Тамбову.

В результате этого случая, были госпитализированы двое людей. Что и повлияло на проведение проверки следственным комитетом города Тамбов. По сведениям СК, спасателям пришлось вытаскивать из-под завалов двух работников. Пострадавших мужчин увезли на скорой помощи. Также уточняют в оперативных службах региона, еще двое сумели выбраться самостоятельно.
Как стало известно, угрозы для жизни людей нет, они оба были в сознании и не получили грозящих жизни повреждений.

Обрушение крыши и части стены здания управления станцией на территории тамбовской ТЭЦ в Тамбове произошло в 04:40 в среду 14 апреля. Для устранения последствий было задействовано 44 человека и 16 единиц техники. В настоящее время специалисты разбирают завалы. Также прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ.


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