Исинбаева выложила эмоциональное фото с Бузовой и Загитовой с шоу "Ледниковый период"

В Инстаграм двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой появилось фото со съемок «Ледникового периода», на котором она присутствовала в качестве члена жюри. Заразительный заливистый смех трех девушек - Исинбаевой, Загитовой и Бузовой - запечатленный фотографом, порадовал поклонников спортсменок и ведущей. На фото Алина Загитова — российская фигуристка и олимпийская чемпионка — вытирает выступившие от смеха слезы. Ольга Бузова на заднем плане хохочет от души, а Елена Исинбаева — российская легкоатлетка и дважды олимпийская чемпионка — закрыла лицо рукой, под которой невозможно спрятать выражение счастья.
-Вспоминаю с теплом! Интересный был опыт и знакомства! - подписала фото Елена.На проекте «Ледниковый период» Елена Исинбаева и Ольга Бузова были членами жюри, а Алина Загитова вела шоу.
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