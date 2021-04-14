Какие магазины откроют вместо ТЦ "Гиганта" в Новосибирске, стало известно
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Какие магазины откроют вместо ТЦ "Гиганта" в Новосибирске, стало известно

2:52:004/14/2021Фото: pixabay.com
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Владелец бренда – компания «Лама» из Томска - сообщала, что на месте «Горожанок» появятся магазины SPAR. Но это еще не все.

Магазины «ПервоЦен» и «Хороший выбор» появятся на месте «Гиганта» в Новосибирске

Обнародованы новые подробности, связаны с закрытием торгового центра "Гигант" в Новосибирске. Стало известно, какие магазины откроют вместо «Горожанки» и «Гиганта».

Напомним, в начале апреля 2021 года на Мочищенском шоссе закрылся гипермаркет "Гигант". Но уже открылся дискаунтер «ПервоЦен». Известно, что магазин откроется в середине мая, а персонал уже ищут.

Кроме того. работников разыскивают и для новой сети магазинов «Хороший выбор», которой распахнет двери в нескольких точках экс-"Горожанки". Владелец бренда – компания «Лама» из Томска - сообщала, что на месте «Горожанок» появятся магазины SPAR.

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