Более 100 тысяч детей отдохнут почти в тысяче организаций региона в 2021 году с соблюдением всех мер безопасности
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более 100 тысяч детей отдохнут почти в тысяче организаций региона в 2021 году с соблюдением всех мер безопасности

2:30:354/14/2021Фото: pixabay.com
0

В Новосибирской области в 2021 году 105 тысяч детей отдохнут в 987 организациях отдыха детей и их оздоровления, включенных в реестр по состоянию на 14 апреля.

Более 100 тысяч детей отдохнут почти в тысяче организаций региона в 2021 году с соблюдением всех мер безопасности

Детская оздоровительная кампания текущего года будет организована с соблюдением всех необходимых мер безопасности, особое внимание уделят санитарно-эпидемиологической безопасности. Загородные лагеря в летний период будут работать с учетом 75% наполняемости.

Подготовку к проведению в регионе детской оздоровительной кампании прокомментировал Губернатор Андрей Травников: «Вопросы детского летнего отдыха всегда находятся на особом контроле. В прошлом пандемийном году детская оздоровительная кампания фактически не проводилась. В этом году с учетом достаточно спокойной эпидемиологической обстановки дети снова смогут съездить в загородные лагеря, провести больше времени на природе, пообщаться со сверстниками, найти новых друзей. Сейчас ведется большая работа по подготовке учреждений и организаций, направленная в том числе на обеспечение санитарной безопасности, необходимых мер, предписанных рекомендациями Роспотребнадзора. Уверен, что к началу сезона наши организации будут на 100 процентов готовы, чтобы достойно принять наших ребят. На оперативном совещании 26 апреля я заслушаю доклад профильного министерства о результатах этой работы».

Вопросы подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2021 году обсуждались 14 апреля на заседании межведомственной комиссии (МВК) Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Заседание МВК провел заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в частности, он подчеркнул, что предстоящая кампания пройдет в новых для нас условиях, ключевыми приоритетами являются особое отношение к обеспечению повышенной безопасности детей, руководителям организаций и председателям межведомственных комиссий нужно в ежедневном режиме контролировать процесс подготовки лагерей к открытию.

Как доложил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в новых условиях, с учетом требований принятого СанПиНа, организации отдыха и оздоровления детей начали работать уже с февраля 2021 года. Согласно установленным санитарным нормам, обеспечен единовременный заезд детей и персонала, отменены родительские дни, мероприятия с участием детей проводятся преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. Исключены массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях, ограничены контакты между отрядами. Последние изменения СанПиНа, отметил министр, частично облегчили подготовку к началу летней кампании: допускается работа организации без проживания персонала на ее территории при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19, общая наполняемость организаций увеличена с 50 до 75% от проектной мощности.

Финансирование оздоровительной кампании в Новосибирской области из областного бюджета в 2021 году составляет более 520 млн рублей на приобретение путевок, на обеспечение проезда к месту отдыха и обратно, на финансирование мероприятий, направленных на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
детский лагерьдетский отдыхлетние каникулы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Где будут ваши дети летом отдыхать?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Из горящего общежития НГТУ срочно эвакуировались 600 студентов в Новосибирске
    2:23:01 4/14/2021
    Из горящего общежития НГТУ срочно эвакуировались 600 студентов в Новосибирске
    Кровавая луна в апреле 2021: В чем уникальность Полнолуния и что нужно делать в эти сутки, а что строго запрещено
    2:20:32 4/14/2021
    Кровавая луна в апреле 2021: В чем уникальность Полнолуния и что нужно делать в эти сутки, а что строго запрещено
    БердскИнцидент с провалившимся в коммунальную яму мальчиком в Бердске дошел до губернатора. Местная власть всполошилась
    2:07:46 4/14/2021
    Инцидент с провалившимся в коммунальную яму мальчиком в Бердске дошел до губернатора. Местная власть всполошилась
    На взятке в 500 тыс. рублей по делу о проституции попался судья в Красноярске
    2:05:55 4/14/2021
    На взятке в 500 тыс. рублей по делу о проституции попался судья в Красноярске
    БердскЛучшие буузы города Бердска, однозначно, в «Golden Buuz»
    1:52:42 4/14/2021
    Лучшие буузы города Бердска, однозначно, в «Golden Buuz»
    Житие бывшей блудницы Марии Египетской читают во всех храмах РПЦ 14 апреля
    1:49:45 4/14/2021
    Житие бывшей блудницы Марии Египетской читают во всех храмах РПЦ 14 апреля
    БердскКак КБУ Бердска восстанавливает дороги и дворы после аварийных работ. Смотрите на грязевое месиво
    1:21:49 4/14/2021
    Как КБУ Бердска восстанавливает дороги и дворы после аварийных работ. Смотрите на грязевое месиво
    БердскОбследовать каждый сантиметр дна Обского моря требует Госэкспертиза от Бердска. Депутаты уповают на Травникова
    12:59:20 4/14/2021
    Обследовать каждый сантиметр дна Обского моря требует Госэкспертиза от Бердска. Депутаты уповают на Травникова
    Плюшка убила туристку в Шерегеше
    12:53:38 4/14/2021
    Плюшка убила туристку в Шерегеше
    Вакцина «ЭпиВакКорона» впервые в 2021 году поступила в Новосибирскую область. Доз хватит на 2 430 сибиряков
    12:45:00 4/14/2021
    Вакцина «ЭпиВакКорона» впервые в 2021 году поступила в Новосибирскую область. Доз хватит на 2 430 сибиряков