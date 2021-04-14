С Днем войск РЭБ - 15 апреля! Безопасные открытки и милые поздравлнения
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С Днем войск РЭБ - 15 апреля! Безопасные открытки и милые поздравлнения

10:25:174/14/2021Фото: kartinki-vernisazh.ru, bipbap.ru
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К торжествам имеют отношение все служащие войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооружённых Сил Российской Федерации, вне зависимости от занимаемой должности, звания, выслуги лет.

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

День специалиста по радиоэлектронной борьбе отмечается 15 апреля. Праздник не является выходным. Он учрежден Указом Президента Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах РФ». Документ подписал президент В. Путин.

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

Всем, кто в РЭБ достойно служит,
Пожелаем в этот час
Крепких сил и верной дружбы,
И терпения запас!

Бережёте вы Отчизну
От невидимых врагов,
Пусть сопутствуют вам в жизни
Храбрость, вера и любовь!

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

С Днем РЭБ-спецов! Страна спокойна,
Ведь защищаешь ты ее
От неприятеля достойно,
Помехи — это наше все.

Недаром крепость Порт-Артура
Смогла когда-то устоять,
РЭБ-спец, ты — важная фигура,
Твоих умений не отнять.

Желаю счастья и веселья,
Добра, тепла, любви, удач
И озорного настроенья,
И с честью сделанных задач!

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

Ты — спец в борьбе, но не простой,
А радиоэлектронной!
Тебе желаем в праздник твой
Мы радости огромной!

А враг уж точно не пройдет
Сквозь радиопомехи.
Так пусть всегда тебе везет,
Купайся ты в успехе!

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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