В Бердске в СНТ "Чайка" дачи смывает талой водой со снегоотвала. Смотрите видео
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В Бердске в СНТ "Чайка" дачи смывает талой водой со снегоотвала. Смотрите видео

4:57:424/14/2021,Маргарита МартыноваФото: Людмилы Кузьмичевой
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В прошлые годы бежали ручейки, а в этом - поток воды смывает почву, затопило домик, теплицы.

Талая вода со снегоотвала топит дачи в "Чайке" в Бердске

В эту зиму выпало рекордное количество снега. Снегоотвалы Бердска максимально загружены. Талые воды со снегоотвала напротив второй площадки БЭМЗа топят огороды и дачи в СНТ «Чайка».

- Потоп начался в четверг. И вот уже неделю через мою дачу бежит река. В прошлые годы бежали ручейки, а в этом году просто поток воды, смывает почву, затопило домик, теплицы. Снега на снегоотвал навезли в этом году очень много. Снег грязный, тает, вся грязь течет через дачу. А тут же овощи растут. Я приехала на дачу и ужаснулась. Такая же ситуация у соседей. Что нам делать? - рассказывает Людмила Кузьмичева, хозяйка дачи.

Прокомментировать ситуацию «Курьер. Среда. Бердск» попросил директора Управления ЖКХ Бердска Максима Совбанова.
- СНТ «Чайка» должны сделать сами всё, что им необходимо: свет, водопровод, водоотведение. Да, водоотведение в том числе. Есть председатель СНТ, он выносит вопрос на собрание, и товарищество садоводов делает водоотвод. Снегоотвал официально утвержден в городе, их три: в районе кладбища, в районе БЭМЗа и на полигоне ТБО, - сказал Максим Флюрович 14 апреля.

«Курьер. Среда. Бердск» поинтересовался у Людмилы Кузьмичевой, разговаривала ли она с председателем СНТ «Чайка».
- Да, я говорила с председателем. Она сказала, что город должен копать водоотводный канал, а я должна написать заявление на имя заместителя мэра по ЖКХ Захарова. Председатель сказала, что денег на водоотведение в садовом товариществе нет.
Кто прав в данной ситуации — городские власти или СНТ «Чайка» нужно решать.

Вода бежит сильным потоком и смывает почву на дачных участках




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