На ремонт ужасных дорог Бердска подарили 15 млн рублей. Сроки ремонта
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На ремонт ужасных дорог Бердска подарили 15 млн рублей. Сроки ремонта

5:12:544/14/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Общая субсидия утверждена в размере 160,5 млн рублей. Деньги выделили для обеспечения функционирования дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области.

При проваливании колеса в яму происходит глухой ,но сильный удар

Увеличили субсидию на 15 млн рублей на ремонт ул. Промышленной и Химзаводской в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил и. о. председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.

Как рассказал Андрей Борисович, поправка об увеличении субсидии бюджету Бердска инициирована депутатами законодательного собрания Новосибирской области Диденко  и Бадьиным в целях реализации наказов избирателей.

- На 8 сессии законодательного собрания Новосибирской области, состоявшейся 25 марта 2021 года, во втором чтении принят Закон Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», согласно которому субсидия бюджету города Бердска утверждена в сумме 160 550 000 рублей,- заявил в запросе от СМИ Антон Панферов.

Также стало известно, что субсидия выделена для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Администрацией Бердска приняты обязательства по ремонту ул. Химзаводская и ул. Промышленная в 2021 году.

Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, на бердские дороги ремонтники выйдут после того, как начнут работать асфальтовые заводы. Латать дыры на проезжей части следует горячим асфальтом. Капитально ремонтировать дороги в 2021 году не будут, несмотря на то, что региональный бюджет выделил городу серьезные субсидии на эти цели.

_______________________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
бердские дорогикапремонтубитые дорогиремонт химзаводскойремонт промышленнойремонт дорог в бердске
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Насколько ужасны дороги в Бердске?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бананы могут исчезнуть из-за бактерии
    5:07:51 4/14/2021
    Бананы могут исчезнуть из-за бактерии
    БердскВ Бердске в СНТ "Чайка" дачи смывает талой водой со снегоотвала. Смотрите видео
    4:57:42 4/14/2021
    В Бердске в СНТ "Чайка" дачи смывает талой водой со снегоотвала. Смотрите видео
    Новых 8 326 инфицированных коронавирусом выявили в России за сутки на 14 апреля
    4:50:26 4/14/2021
    Новых 8 326 инфицированных коронавирусом выявили в России за сутки на 14 апреля
    "Она не отвечает на вопрос": Студенты НГУ рассказали о встрече с Бутиной после ее сюжета о Навальном
    4:37:43 4/14/2021
    "Она не отвечает на вопрос": Студенты НГУ рассказали о встрече с Бутиной после ее сюжета о Навальном
    Пьяный изверг вымогал деньги у заложника и расправился со своей жертвой
    4:22:19 4/14/2021
    Пьяный изверг вымогал деньги у заложника и расправился со своей жертвой
    Когда день памяти Матроны Московской в 2021 году? Что обязательно сделать в этот день?
    4:20:11 4/14/2021
    Когда день памяти Матроны Московской в 2021 году? Что обязательно сделать в этот день?
    БердскПочти 3600 кредитов от Путина и Сбера взяли бизнесмены Новосибирской области: вернуть кредит обяжут более 100
    4:13:02 4/14/2021
    Почти 3600 кредитов от Путина и Сбера взяли бизнесмены Новосибирской области: вернуть кредит обяжут более 100
    Евгений Плющенко вышел на прогулку с 6-месячным Арсением. Смотрите видео счастливого папы
    4:01:45 4/14/2021
    Евгений Плющенко вышел на прогулку с 6-месячным Арсением. Смотрите видео счастливого папы
    На свет появилась девочка с двумя головами и тремя руками
    3:47:59 4/14/2021
    На свет появилась девочка с двумя головами и тремя руками
    Каким будет лето 2021, стало известно
    3:37:39 4/14/2021
    Каким будет лето 2021, стало известно