На ремонт ужасных дорог Бердска подарили 15 млн рублей. Сроки ремонта

Увеличили субсидию на 15 млн рублей на ремонт ул. Промышленной и Химзаводской в Бердске. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" сообщил и. о. председателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов.
Как рассказал Андрей Борисович, поправка об увеличении субсидии бюджету Бердска инициирована депутатами законодательного собрания Новосибирской области Диденко и Бадьиным в целях реализации наказов избирателей.
- На 8 сессии законодательного собрания Новосибирской области, состоявшейся 25 марта 2021 года, во втором чтении принят Закон Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», согласно которому субсидия бюджету города Бердска утверждена в сумме 160 550 000 рублей,- заявил в запросе от СМИ Антон Панферов.
Также стало известно, что субсидия выделена для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети в муниципальных образованиях Новосибирской области в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области». Администрацией Бердска приняты обязательства по ремонту ул. Химзаводская и ул. Промышленная в 2021 году.
Напомним, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, на бердские дороги ремонтники выйдут после того, как начнут работать асфальтовые заводы. Латать дыры на проезжей части следует горячим асфальтом. Капитально ремонтировать дороги в 2021 году не будут, несмотря на то, что региональный бюджет выделил городу серьезные субсидии на эти цели.
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