"Она не отвечает на вопрос": Студенты НГУ рассказали о встрече с Бутиной после ее сюжета о Навальном
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"Она не отвечает на вопрос": Студенты НГУ рассказали о встрече с Бутиной после ее сюжета о Навальном

4:37:434/14/2021Фото: commons.wikimedia
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Она рассказала о посещении блогера в ИК-2 в Покрове, исключении Литвинович из ОНК и об опыте, полученном в США во время тюремного заключения.

Студенты НГУ разочарованы после встречи с Марией Бутиной

Сообщение о встрече студентов Новосибирского государственного университета с Марией Бутиной появилось буквально за сутки до мероприятия. Представлена Бутина была как выпускница АлтГУ, бывшая арестантка в США по обвинению в шпионаже и тд. В начале апреля она, в сотрудничестве с Russia Today, посетила Алексея Навального в колонии и заявила, что условия там практически идеальные и арестант зря жалуется на недостаток сна, так как не выглядит уставшим.

Студенты встретили Бутину с недоверием. В начале выступающая предложила задать ей вопросы о «Пэ» - протестах и о «Нэ» - Навальном и заявила, что для нее нет неудобных тем для беседы. Молодые люди задавали вопросы о ее судимости и о сексуальных услугах, через которые была получена ее должность. Бутина рассказала, что в России не признается судимость США и добавила, что человек, отбывший наказание не должен лишаться прав, как гражданин. Такая практика, по словам Бутиной, наблюдается в США. (На самом деле в США только в четырех штатах осужденные лишаются избирательного права). На тему секс-услуг Бутина парировала, что стала заложницей неудачной шутки в переписке, где она предложила расплатиться натурой за страховку. (В «Комсомольской правде» напечатан текст этой переписки, который сильно отличается от слов, сказанных Бутиной).

О своем времяпровождении в американской тюрьме Бутина рассказала, что не ныла, и мыла пол и посуду наравне со всеми.
Об изменении отношения к Навальному выступающая рассказала, что раньше была о нем лучшего мнения и даже поддерживала, но после организованных им протестов стала по-другому относиться. Бутина рассказала студентам о посещении осужденного в Коврове тремя бригадами врачей и снимке МРТ, который, якобы, был ему сделан. Студенты пытались задать еще несколько вопросов, но разочарованно стали возмущаться, не получив ни одного прямого ответа.

В конце встречи Мария Бутина не исключила варианта выдвижения в Госдуму. От какой партии это сделать, она пока не решила.

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