Киллер признался в убийстве вора в законе Альберта Рыжего в тренажерном зале Москвы. Смотрите допрос на видео СК

Следственный комитет России опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве криминального авторитета Али Гейдарова - Альберта Рыжего. На съемке видно, как подозреваемого в наручниках завели в здание СК по Северо-Западному федеральному округу и он на камеру подтверждает, что причина его задержания — убийство. Позже появилась информация о признании вины задержанным мужчиной.
Али Гейдаров (Альберт Рыжий) был убит 12 апреля в фитнес-клубе Москвы. Его застрелили во время занятий на тренажере. Фитнес-клуб расположен в ЖК «Алые Паруса» на северо-западе столицы. В прошлом году Гейдаров условно-досрочно освободился из колонии, где отбывал семилетний срок заключения. Альберт Рыжий с 1996 года был в составе преступной группировки, занимавшейся грабежами и кражами, а позже примкнул к клану «деда Хасана».