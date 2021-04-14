На новые санкции Россия обязательно ответит, заявили послу США

Посла США Джона Салливана, позвали к Юрию Ушакову, помощнику президента России. После ведомство подтвердило эту новость.
-В ходе беседы было сказано, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом, — Ушаков.
13 апреля состоялся разговор между двумя главами государств Владимиром Путиным и Джо Байденом, как известно, инициатором звонка был Вашингтон. Суть разговора состояла из намерения политического лидера Байдена отношений с российской стороной. Для этого он просил о личной встрече с Путиным в ближайший временной период.
Ранее администрация США уже вводила против РФ несколько видов ограничений, на которые повлияла сложившаяся ситуация с Алексеем Навальным. Белый дом утверждал, что это только начало и Россию ждут новые санкции.
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