На новые санкции Россия обязательно ответит, заявили послу США
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На новые санкции Россия обязательно ответит, заявили послу США

5:36:094/14/2021Фото: pixabay.com
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13 апреля состоялся разговор между двумя главами государств Владимиром Путиным и Джо Байденом. Инициатором звонка был Вашингтон. Суть разговора состояла из намерения политического лидера Байдена отношений с российской стороной.

Посла США Салливана пригласили к помощнику Путина

Посла США Джона Салливана, позвали к Юрию Ушакову, помощнику президента России. После ведомство подтвердило эту новость.

-В ходе беседы было сказано, если американская сторона на фоне слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные отношения в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом, — Ушаков.

13 апреля состоялся разговор между двумя главами государств Владимиром Путиным и Джо Байденом, как известно, инициатором звонка был Вашингтон. Суть разговора состояла из намерения политического лидера Байдена отношений с российской стороной. Для этого он просил о личной встрече с Путиным в ближайший временной период.

Ранее администрация США уже вводила против РФ несколько видов ограничений, на которые повлияла сложившаяся ситуация с Алексеем Навальным. Белый дом утверждал, что это только начало и Россию ждут новые санкции.


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