Календарь церковных праздников с 14 по 30 апреля 2021 года

Четверг, 15 апреля 2021 г.
Седмица 5-я Великого поста Четверток Великого канона. Преподоб. Тита чудотворца (IX)
Имена святых, которых вспоминаем: Мучеников Амфиана и Едесия (306). Мучен. Поликарпа (IV).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — Быт.18:20-33; Притч.16:17-17:17 На 6-м часе: — Ис.42:5-16
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 91-100; Псалом 101-104; Псалом 105-108 На веч.: — Псалом 119-133
Пятница, 16 апреля 2021 г.
Седмица 5-я Великого поста
Преподоб. Никиты исповедн., игумена обители Мидикийской (824)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучеников Елпидифора, Дия, Вифония и Галика (III). Мученицы Феодосии девы (307-308). Преподоб. Иллирика.
Иконы:
Иконы Матери Божией «Неувядаемый Цвет».
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — Быт.22:1-18; Притч.17:17-18:5 На 6-м часе: — Ис.45:11-17
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 134-142; Псалом 9-16 На веч.: — Псалом 119-133
Суббота, 17 апреля 2021 г.
Седмица 5-я Великого поста
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). День кончины Святейшего Патриарха Алексия I.
Преподоб. Иосифа песнописца (883)
Преподоб. Георгия, иже в Малеи (IX)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучениц Фервуфы девы, сестры и рабыни ее (341-343). Преподоб. Зосимы Палестинского (около 560). Преподоб. Иосифа многоболезненного, Печерского (XIV). Преподоб. Зосимы Ворбозомского (около 1550).
Преподобномуч. Вениамина Кононова и Никифора Кучина (1928); священномуч. Николая, епископа Вельского, преп.-мученицы Марии Леляновой (1932); священномуч. Иоанна Вечорко пресвитера (1933); мученика Иоанна Колесникова (1943).
Иконы:
Иконы Матери Божией, именуемой «Герондисса».
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На лит.: — Ап.: К евреям 9:24-28 Ев.: От Марка 8:27-31
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 109-111; Псалом 118 На веч.: — Псалом 1-8
Воскресенье, 18 апреля 2021 г.
Неделя 5-я Великого поста
Преподоб. Марии Египетской.
Перенесение мощей святит. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1652)
Мучеников Агафопода диакона, Феодула чтеца и иже с ними (около 303)
Имена святых, которых вспоминаем:
Преподоб. Пуплия Египетского (IV). Преподобных Феоны, Симеона и Форвина (IV). Преподоб. Марка Афинского (400). Преподоб. Платона, исповедн. Студийского (814). Преподоб. Феодоры Солунской (892).
Священномуч. Алексия Кротенкова пресвитера (1930); священномуч. Николая Симо пресвитера (1931).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На лит.: — Ап.: К евреям 9:11-14 Ев.: От Марка 10:32-45
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 9-16; Псалом 17-23
Понедельник, 19 апреля 2021 г.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий)
Святит. Мефодия, архиепископа Моравского (885)
Святит. Евтихия, архиепископа Константинопольского (582)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучеников Иеремия и Архилия иерея (III). Преподоб. Платониды Сирской (308). Мучеников 120-ти Персидских (344-347).
Мучеников Петра Жукова и Прохора Михайлова (1918); священномуч. Иоанна Бойкова пресвитера (1934); священномуч. Иакова Бойкова пресвитера (1943); преподоб. Севастиана Фомина, исповедн. (1966).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — Быт.27:1-41; Притч.19:19-25 На 6-м часе: — Ис.48:17-49:4
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 24-31; Псалом 32-36; Псалом 37-45 На веч.: — Псалом 119-133
Вторник, 20 апреля 2021 г.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий)
Преподоб. Георгия, исповедн., митрополита Митиленского (после 820)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучен. Каллиопия (304). Мучеников Руфина диакона, Акилины и с ними 200 воинов (около 310). Преподоб. Даниила Переяславского (1540). Преподоб. Серапиона монаха.
Священномуч. Аркадия Добронравова пресвитера (1933); преп.-мученицы Евдокии Павловой (1939).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — Быт.31:3-16; Книга притчей Соломоновых 21:3-21 На 6-м часе: — Ис.49:6-10
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 46-54; Псалом 55-63; Псалом 64-69 На веч.: — Псалом 119-133
Среда, 21 апреля 2021 г.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий)
Апостолов от 70 Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними (I)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучен. Павсилипа (около 117-138). Святит. Келестина, папы Римского (432). Святит. Нифонта, епископа Новгородского (1156). Преподоб. Руфа, затворника Печерского (XIV).
Священномуч. Сергия Родаковского пресвитера (1933).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — Быт.43:26-31,45:1-16;Притч.21:23-22:4 На 6-м часе: — Ис.58:1-11
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 70-76; Псалом 77-84; Псалом 85-90 На веч.: — Псалом 119-133
Четверг, 22 апреля 2021 г.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий)
Мучен. Евпсихия (362)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучеников Дисана епископа, Мариава пресвитера, Авдиеса и прочих 270-ти (362-364). Преподобномуч. Вадима архимандрита и 7 учеников его (376).
Мучен. Гавриила Фомина (1942).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — Быт.46:1-7; Притч.23:23-24:5 На 6-м часе: — Ис.65:8-16
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 91-100; Псалом 101-104; Псалом 105-108 На веч.: — Псалом 119-133
Пятница, 23 апреля 2021 г.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий)
Мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (около 249-251)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов, Персидских (около 380). Священномуч. Григория V, патриарха Константинопольского (1821).
Священномуч. Флегонта Понгильского пресвитера (1938); мученика Димитрия Вдовина (1942).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — Быт.49:33-50:26; Притч.31:8-31 На 6-м часе: — Ис.66:10-24
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 134-142; Псалом 9-16 На веч.: — Псалом 119-133
Суббота, 24 апреля 2021 г.
Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий)
Лазарева Суббота.
Воскрешение праведного Лазаря
Священномуч. Антипы, епископа Пергама Асийского (около 68)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучеников Прокесса и Мартиниана (около 67). Преподоб. Фармуфия (IV). Преподоб. Иоанна, ученика преподоб. Григория Декаполита (IX). Преподобных Иакова Железноборовского (1442) и Иакова Брылевского, сподвижника его (XV). Святит. Варсонофия, епископа Тверского (1576).
Священномуч. Николая Гаварина пресвитера (1938).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На лит.: — Ап.: К евреям 12:28-13:8 Ев.: От Иоанна 11:1-45
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 109-111; Псалом 118 На веч.: — Псалом 1-8
Воскресенье, 25 апреля 2021 г. (По ст. стилю: 12 апреля)
Неделя 6-я Великого поста ваий (цветоносная, Вербное воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим
Имена святых, которых вспоминаем:
Преподоб. Василия исповедн., епископа Парийского (после 754). Священномуч. Зинона, епископа Веронийского (около 260). Преподоб. Исаака Сирина в Сполете Италийском (550). Преподобномуч. Мины, Давида и Иоанна (после 636). Преподоб. Анфусы девы (801). Преподоб. Афанасии игумении (860).
Преподобномуч. Сергия Крестникова (1938).
Иконы:
Муромской (XII) и Белыничской (XIII) икон Матери Божией.
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На утр.: — От Матфея 21:1-11,15-17 На лит.: — Ап.: К филиппийцам 4:4-9 Ев.: От Иоанна 12:1-18
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 9-16; Псалом 17-23
Понедельник, 26 апреля 2021 г.
Страстная седмица
Великий Понедельник.
Священномуч. Артемона, пресвитера Лаодикийского (303)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучен. Крискента, из Мир Ликийских (III). Мученицы Фомаиды Египетской (476).
Прмученицы Марфы Тестовой (1941).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На утр.: — От Матфея 21:18-43 На лит.: — Ев.: От Матфея 24:3-35
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 24-31; Псалом 32-36; Псалом 37-45 На веч.: — Псалом 119-133
Вторник, 27 апреля 2021 г.
Страстная седмица
Великий Вторник.
Святит. Мартина исповедн., папы Римского (655)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских (1347). Мучен. Ардалиона (IV). Мучеников 1000 Персидских и Азата скопца (341).
Свят. Александра Орлова исповедн., пресвитера (1941).
Иконы:
Виленской и Виленской-Остробрамской икон Матери Божией.
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На утр.: — От Матфея 22:15 –23,39 На лит.: — Ев.: От Матфея 24:36-26:2
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 46-54; Псалом 55-63; Псалом 64-69 На веч.: — Псалом 119-133
Среда, 28 апреля 2021 г.
Страстная седмица
Великая Среда.
Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (около 67)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучениц Василиссы и Анастасии (около 68). Мучеников Месукевийских — Сухия и дружины его: Андрея, Анастасия, Талале, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы (100-130) (Грузин.). Мучен. Саввы Готфского (372).
Священномуч. Александра Гневушева пресвитера (1930).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На утр.: — От Иоанна 12:17-50 На лит.: — Ев.: От Матфея 26:6-16
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 70-76; Псалом 77-84; Псалом 85-90 На веч.: — Псалом 119-133
Четверг, 29 апреля 2021 г.
Страстная седмица
Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери.
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии (304)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучен. Леонида и мучениц Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и иных (258).
Иконы:
Икон Матери Божией Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На утр.: — От Луки 22:1-39; Двенадцать Евангелий святых страстей Иисуса Христа: От Иоанна 13:31-18:1; От Иоанна 18:1-28; От Матфея 26:57-75; От Иоанна 18:28-19:16; От Матфея 27:3-32; От Марка 15:16-32; От Матфея 27:33-54; От Луки 23:32-49; От Иоанна 19:25-37; От Марка 15:43-47; От Иоанна 19:38-42; От Матфея 27:62-66 На лит.: — Ап.: 1 К коринфянам 11:23-32 Ев.: От Матфея 26:1-20; От Иоанна 13:3-17; От Матфея 26:21-39; От Луки 22:43-45; От Матфея 26:40-27:2
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 91-100; Псалом 101-104; Псалом 105-108 На веч.: — Псалом 119-133
Пятница, 30 апреля 2021 г.
Страстная седмица
Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Преподоб. Зосимы, игумена Соловецкого (1478)
Священномуч. Симеона, епископа Персидского, и с ним мучен. Авделая и Анании пресвитеров, Хусдазата евнуха, Фусика, Азата, мученика Аскитреи и иных многих (344)
Преподоб. Акакия, епископа Мелитинского (около 435)
Имена святых, которых вспоминаем:
Мучен. Адриана (251). Святит. Агапита, папы Римского (536). Обретение мощей преподоб. Александра Свирского (1641).
Свят. Михаила Новицкого исповедн., пресвитера (1935); священномуч. Феодора Недосекина пресвитера (1942).
Посты:
Великий пост.
Венчания:
Не совершают венчание в продолжение Великого поста.
Евангелие и Апостол:
На веч.: — 1 К коринфянам 1:18-2:2; От Матфея 27:1-38; От Луки 23:39-43; От Матфея 27:39-54; От Иоанна 19:31-37; От Матфея 27:55-61 На 1-м часе: — К галатам 6:14-18; От Матфея 27:1-56 На 3-м часе: — К римлянам 5:6-11; От Марка 15:16-41 На 6-м часе: — К евреям 2:11-18; От Луки 23:32-49 На 9-м часе: — К евреям 10:19-31; От Иоанна 18:28-19:37
Псалтирь:
На утр.: — Псалом 134-142; Псалом 9-16 На веч.: — Псалом 119-133
Источник: Епархия