Путин поставил вторую прививку от коронавируса
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Путин поставил вторую прививку от коронавируса

5:33:494/14/2021Фото: Кремлин.ру
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Но так и не рассекретил название вакцины, которой привился.

Владимир Путин
Путин поставил прививку

Президент России Владимир Путин поставил вторую прививку от коронавируса. Но так и не рассекретил название вакцины, которой привился.

- Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру, — сказал глава государства во время заседания попечительского совета Русского географического общества.

Напомним, Путин поставил первую прививку коронавируса вакциной России 23 марта. Состояние его здоровья не пошатнулось.

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прививкапрезиденткоронавирус
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