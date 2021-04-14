Президент России Владимир Путин поставил вторую прививку от коронавируса. Но так и не рассекретил название вакцины, которой привился.
- Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то что надеюсь, а уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру, — сказал глава государства во время заседания попечительского совета Русского географического общества.
Напомним, Путин поставил первую прививку коронавируса вакциной России 23 марта. Состояние его здоровья не пошатнулось.
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