Руководителя СК вернули после служебной проверки в рабочий кабинет в Новосибирской области

Генерал-майор Андрей Лелеко вновь приступил к своим обязанностям руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области. Об этом 14 апреля сообщил "Ъ" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Лелеко был отстранен от должности на время проведения служебной проверки. Такой приказ отдал глава СКР Александр Бастрыкин из-за ухудшения показателей работы регионального управления Следственного комитета РФ.
Ему в том числе указали на большое количество дел, возвращенных прокурором, «управленческие ошибки руководящего состава», «волокиту при расследовании уголовных дел» и «неправильно расставленные приоритеты».
Как сообщает "Тайга.инфо", в июле 2021 года у Лелеко заканчивается пятилетний контракт. Скорее всего, его в порядке ротации переведут в другой регион.