Руководителя СК вернули после служебной проверки в рабочий кабинет в Новосибирской области
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Руководителя СК вернули после служебной проверки в рабочий кабинет в Новосибирской области

7:01:514/14/2021Фото: vk.com/skrnso
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Бастрыкин указал Лелеко на большое количество дел, возвращенных прокурором,  «управленческие ошибки руководящего состава», «волокиту при расследовании уголовных дел» и «неправильно расставленные приоритеты».

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Глава СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко вернулся к исполнению рабочих обязанностей

Генерал-майор Андрей Лелеко вновь приступил к своим обязанностям руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области. Об этом 14 апреля сообщил "Ъ" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск",  Лелеко был отстранен от должности на время проведения служебной проверки. Такой приказ отдал глава СКР Александр Бастрыкин из-за ухудшения показателей работы регионального управления Следственного комитета РФ.

Ему в том числе указали на большое количество дел, возвращенных прокурором, «управленческие ошибки руководящего состава», «волокиту при расследовании уголовных дел» и «неправильно расставленные приоритеты».

Как сообщает "Тайга.инфо", в июле 2021 года у Лелеко заканчивается пятилетний контракт. Скорее всего, его в порядке ротации переведут в другой регион.

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