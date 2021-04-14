С самолета сняли ограбившего салон сотовой связи на 1 млн рублей в Новосибирке

В Новосибирске задержан третий подозреваемый в совершении разбойного нападения на салон сотовой связи с ущербом в 1 млн рублей, сообщили 14 апреля в региональном управлении МВД. Его задержали сотрудники уголовного розыска при попытке скрыться.
Как уточнили в полицейском ведомстве, подозреваемого ранее неоднократно судимого 23-летнего новосибирца задержали в аэропорту «Толмачево» при посадке в самолет. Известно, что он разыскивался за совершение другого преступление.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", дерзкое ограбление салона сотовой связи на Красном проспекте произошло 4 апреля. Вечером в полицию поступило сообщение о том, что трое неизвестных, угрожая 22-летнему продавцу ножом, похитили 19 мобильных телефонов, 3 беспроводных наушников и денежные средства в сумме 242 400 рублей. Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей.
Оперативно были установлены и задержаны подозреваемые в разбое - двое жителей Новосибирска в возрасте 15 и 17 лет. Подростки состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Третьего подозреваемого объявили в розыск.
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой».
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