8-летняя девочка вытащила из озера провалившуюся под лед подругу под Новосибирском

Ученица второго класса школы №1 города Оби под Новосибирском Диана Акушко спасла свою подругу, провалившуюся в ледяную воду на местном озере.
Как сообщили в среду в управлении МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел днем 7 апреля. Одноклассницы, как обычно, возвращались домой после уроков. Узенькая дорожка проходила через заболоченное озеро недалеко от школы. Дети так сокращают себе путь по опасному месту.
Настя наступила на тонкий лед водоема и внезапно провалилась в ледяную воду с головой. Диана сразу же бросила свои вещи на землю, на животе доползла до края водоема и протянула руку подруге. У нее получилось вытащить из полыньи одноклассницу в тяжелой мокрой одежде и большим ранцем на спине.
-Я очень испугалась, когда Настя провалилась под лед. Я не хотела, чтобы она утонула, поэтому больше ни о чем не успела подумать, просто сразу стала доставать ее, - рассказала Диана, которая сразу отвела подруг в больницу, где работает Настина бабушка подруги.
-Диана вернулась из школы мокрая, заплаканная, с полными сапогами воды. Толком ничего не рассказывает, только плачет, ручонки трясутся и лишь повторяет: «Мама, Настя чуть не утонула». Чуть позже мне позвонила мама Насти и подтвердила – девочка действительно провалилась в воду с головой. Как Дианка ее вытащила, я даже не понимаю! Спрашиваю у дочери: «Ты почему не кричала «Помогите!»? Диана ответила, что там были люди, они видели это, но к детям никто так и не подошел», - рассказала мама девочки.
Сейчас в главке МЧС России по Новосибирской области рассматривается вопрос о награждении отважной школьницы.
Как рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в региональном управлении Следственного комитета, после получения информации о спасении 8-летней девочкой подруги, которые шли с занятий из школы через озеро, следственными органами СКР организована уголовно-процессуальная проверка в связи с не обеспечением безопасных условий для посещения детьми школы.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.