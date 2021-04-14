Вернувшихся из-за границы россиян заставили сдавать тесты на коронавирус с 15 апреля 2021
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Вернувшихся из-за границы россиян заставили сдавать тесты на коронавирус с 15 апреля 2021

10:43:374/14/2021Фото: vk.com/svo_airport
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А до получения результатов теста необходимо находиться на самоизоляции дома.

люди, аэропорт
До получения результатов теста россиянам придется самоизолироваться дома

Роспотребнадор ужесточил правила для возвращающихся из зарубежных поездок россиян. Они будут обязаны сдавать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. Как сообщили в ведомстве, новшества распространяются на пересекающих границу не только самолетом.

"С 15 апреля всем гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, в течение трех календарных дней со дня прибытия (необходимо) пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале госуслуг", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном 14 апреля.

Отмечается также, что до получения результатов теста необходимо находиться на самоизоляции дома.

Напомним, сейчас у России открыто авиасообщение с 30 странами. Закрывается Танзанией и Турцией с 15 апреля. А с Великобританией временно ограничено ранее.

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роспотребнадзорпандемиякоронавирусCOVID-19самоизоляцияПЦР-тест
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