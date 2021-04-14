Вернувшихся из-за границы россиян заставили сдавать тесты на коронавирус с 15 апреля 2021

Роспотребнадор ужесточил правила для возвращающихся из зарубежных поездок россиян. Они будут обязаны сдавать тест на коронавирус и находиться на самоизоляции до получения результатов. Как сообщили в ведомстве, новшества распространяются на пересекающих границу не только самолетом.
"С 15 апреля всем гражданам РФ, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта, в течение трех календарных дней со дня прибытия (необходимо) пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на Едином портале госуслуг", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном 14 апреля.
Отмечается также, что до получения результатов теста необходимо находиться на самоизоляции дома.
Напомним, сейчас у России открыто авиасообщение с 30 странами. Закрывается Танзанией и Турцией с 15 апреля. А с Великобританией временно ограничено ранее.