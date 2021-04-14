Рухнувшая труба ТЭЦ в Барнауле не должна была дымить - СК
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Рухнувшая труба ТЭЦ в Барнауле не должна была дымить - СК

10:32:084/14/2021Фото: СК РФ
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В 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. И ее запретили эксплуатировать.

На ТЭЦ-2 в Барнауле обрушилась труба

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по постановлению прокурора Октябрьского района города Барнаула, направленному в порядке ст. 37 УПК РФ, зарегистрирована процессуальная проверка по факту обрушения дымовой трубы на Барнаульской ТЭЦ-2.

По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта. Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли. В результате, 11 апреля 2021 года произошло обрушение дымовой трубы и ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города.

В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц на предмет нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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труба рухнула
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