Пенсионеров станет меньше среди россиян в самое ближайшее время, названы причины

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предсказали скорое уменьшение числа пенсионеров в России, сообщает ТАСС.
Причина в том, что многие из сегодняшних пенсионеров не смогут претендовать на выплаты из-за ужесточения требований со стороны государства, в частности, к стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента.
-Это создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования (ОПС), поскольку все большее число граждан РФ не сможет претендовать на страховую пенсию по старости, — говорится в докладе.
И такое развитие ситуации, по мнению авторов доклада, может усилить социальную напряженность в стране, поскольку у россиян стабильно высокие ожидания относительно обязанности государства предотвращать бедность среди граждан старшего поколения.
Среди других вызовов, с которыми может столкнуться отечественная пенсионная система, — распространенность неформальной занятости, низкий уровень зарплат во многих отраслях. Эти проблемы, как считают авторы исследования, связаны с рынком труда и не могут быть напрямую решены пенсионными реформами.