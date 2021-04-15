Пенсионеров станет меньше среди россиян в самое ближайшее время, названы причины
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Пенсионеров станет меньше среди россиян в самое ближайшее время, названы причины

4:00:354/15/2021Фото: vk.com/nso
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Многие из сегодняшних пенсионеров не смогут претендовать на выплаты из-за ужесточения требований со стороны государства, в частности, к стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента.

бабушка
Многие из нынешних пенсионеров не смогут претендовать на выплаты из-за ужесточения требований со стороны государства

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) предсказали скорое уменьшение числа пенсионеров в России, сообщает  ТАСС.

Причина в том, что многие из сегодняшних пенсионеров не смогут претендовать на выплаты из-за ужесточения требований со стороны государства, в частности, к стажу и размеру индивидуального пенсионного коэффициента.

-Это создает риски сужения охвата системой обязательного пенсионного страхования (ОПС), поскольку все большее число граждан РФ не сможет претендовать на страховую пенсию по старости, — говорится в докладе.

И такое развитие ситуации, по мнению авторов доклада, может усилить социальную напряженность в стране, поскольку у россиян стабильно высокие ожидания относительно обязанности государства предотвращать бедность среди граждан старшего поколения.

Среди других вызовов, с которыми может столкнуться отечественная пенсионная система, — распространенность неформальной занятости, низкий уровень зарплат во многих отраслях. Эти проблемы, как считают авторы исследования,  связаны с рынком труда и не могут быть напрямую решены пенсионными реформами.

 

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