Очередную материальную поддержку получили многодетные семьи России
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Очередную материальную поддержку получили многодетные семьи России

11:57:054/15/2021Фото: pixabay.com
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13 апреля вышло новое законодательство, расширившее возможности использования материнского капитала для многодетных семей. Также увеличено число льгот для данной категории граждан.

Многодетные семьи смогут потратить 450 тысяч рублей на строительство дома

У многодетных родителей, имеющих троих или более детей, станет больше возможностей для решения жилищного вопроса. После рождения третьего или следующего ребенка, государство дает на семью 450 тысяч рублей, которые можно использовать для погашения ипотечного кредита, взятого на постройку дома, либо покупку строящегося дома, либо на другие способы улучшения жилищных условий. Последний пункт стал гораздо шире после принятия законопроекта от 13 апреля.

С 2019 года были приняты изменения по применению средств материнского капитала, однако на практике оказалось, что применить средства для улучшения условий жилья не всегда возможно. Не каждая семья может начать строить дом или взять ипотечный кредит. Возможность приобрести строящееся здание или выкупить часть собственности предоставлена после принятия нового законопроекта. Также многодетные семьи смогут вложить выделенные государством деньги на покупку земельного участка или оплату паевого взноса в жилищно-строительном кооперативе. Господдержка сможет помочь в приобретении жилья по региональным льготным программам и в покупке жилья с ремонтом и со страховкой. Кроме того многодетные семьи смогут воспользоваться льготами на коммунальные услуги и на налоги. Также семьи с тремя или более детьми могут воспользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте, кроме такси.


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