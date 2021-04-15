Зеленые открытки с Днем экологических знаний 2021 и поздравления для СМС на 15 апреля
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Зеленые открытки с Днем экологических знаний 2021 и поздравления для СМС на 15 апреля

6:45:184/15/2021Фото: bipbap
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Поздравьте ваших знакомых родных с чудесным экологическим праздником 15 апреля!

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

15 апреля отмечается жизненно важный праздник для самой Земли — День экологических знаний. Призыв Конференции ООН в этот день 1992 года нацелил все правительства качественно улучшить всеобщее экологическое образование. Человечество постоянно безжалостно вредит природе, словно безумец, разрушая среду обитания — единственно возможную для себя.

15 апреля 1996 года стало стартом всероссийского движения «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». Люди высаживают зеленые насаждения, расчищаются водоемы, обустраиваются родники. Финиширует движение 5 июня во Всемирный день охраны окружающей среды. Сверхзадача всех экологических мероприятий — донести важнейшую мысль: «Природу необходимо охранять, чтобы могло выжить человечество», — до каждого человека.

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Природу нужно уважать,
Природу нужно защищать,
Природу нужно нам любить,
И все о ней, конечно, знать!

Не будем загрязнять леса,
Озера, горы и поляны,
Давайте сохраним красу
Планеты нашей без изъяна!

Зверей не будем обижать,
И экологию полюбим!
Природу нужно уважать
Иначе, мы ее погубим!

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Давайте беречь окружающий мир,
Природа — наш храм и наш эликсир!
Чтобы заботится об экологии,
Будем соблюдать законы строгие!

Не жечь траву, не вырубать леса,
Не загрязнять моря и небеса,
Сохраним своим потомкам этот Дом,
Чтобы радостно, комфортно жилось в нем!

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Экологические знания
Нам всем нужны, без них — никак,
Коль в экологии подкован,
Не попадешь уже впросак.

Желаю я беречь природу,
За чистотой всегда следить,
Достойным жителем планеты
Я от души желаю быть.

С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года
С Днем экологических знаний - 15 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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