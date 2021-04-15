На День специалиста по радиоэлектронной борьбе 15 апреля военные открытки и поздравления для СМС

День специалиста по радиоэлектронной борьбе РФ берёт начало 3 мая 1999 года, с издания Приказа Министра обороны Российской Федерации № 183. В нём 15 апреля определялось как дата чествования специалистов данного рода войск. Их важность в деле защиты страны, ответственная роль в достижении стратегических задач была подчеркнута министром обороны И. Сергеевым, подписавшим документ. Через 7 лет президент внёс событие в перечень памятных дней в Вооруженных Силах РФ.
Всех специалистов РЭБ мы поздравляем,
Успехов в службе им желаем!
На погонах — новых звезд,
Воевать, чтоб никогда не довелось!
Чтоб в эфире не было помех,
Чтоб в работе вам сопутствовал успех,
Мира на земле, погоды в доме,
Доброты от родных и знакомых!
Вы в невидимой
Борьбе
Побеждаете
Везде!
Пусть вам
Радиоволна
Принесёт
Мешок добра!
Информацию хранить —
Это не воды попить.
Здесь особый нужен навык,
Чтоб врага отправить в аут.
РЭБ–спецы отпор дадут,
Хорошенько припугнут.
Праздник у ребят сегодня —
Будьте вы всегда довольны.
Источник: pozdravok.ru