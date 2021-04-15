На День специалиста по радиоэлектронной борьбе 15 апреля военные открытки и поздравления для СМС
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На День специалиста по радиоэлектронной борьбе 15 апреля военные открытки и поздравления для СМС

10:07:194/15/2021Фото: kartinki-vernisazh.ru, bipbap.ru
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С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

День специалиста по радиоэлектронной борьбе РФ берёт начало 3 мая 1999 года, с издания Приказа Министра обороны Российской Федерации № 183. В нём 15 апреля определялось как дата чествования специалистов данного рода войск. Их важность в деле защиты страны, ответственная роль в достижении стратегических задач была подчеркнута министром обороны И. Сергеевым, подписавшим документ. Через 7 лет президент внёс событие в перечень памятных дней в Вооруженных Силах РФ.

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

Всех специалистов РЭБ мы поздравляем,
Успехов в службе им желаем!
На погонах — новых звезд,
Воевать, чтоб никогда не довелось!

Чтоб в эфире не было помех,
Чтоб в работе вам сопутствовал успех,
Мира на земле, погоды в доме,
Доброты от родных и знакомых!

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

Вы в невидимой
Борьбе
Побеждаете
Везде!

Пусть вам
Радиоволна
Принесёт
Мешок добра!

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

Информацию хранить —
Это не воды попить.
Здесь особый нужен навык,
Чтоб врага отправить в аут.

РЭБ–спецы отпор дадут,
Хорошенько припугнут.
Праздник у ребят сегодня —
Будьте вы всегда довольны.

С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года
С Днем специалиста по радиоэлектронной борьбе - 15 апреля 2021 года

Источник: pozdravok.ru

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