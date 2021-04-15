Все молитвы на 25 апреля Вербное воскресенье 2021 года. Почему его называют вербным?

Вербное воскресенье - это большой церковный праздник у православных. который в 2021 году отмечается 25 апреля.
В этот день вспоминают день, когда Иисус приехал на осле в Иерусалим, а жители города встречали его очень празднично. Накануне в субботу состоялось одно из главных чудес, совершенным Иисусом Христом - воскрешение четырехдневного Лазаря, и люди, быстро прознав о том, стали встречать своего Спасителя. Ему устроили по настоящему царский прием - стелили под ноги ковры и стелили ветви вайи - местной пальмы, махали ему и очень радовались.
С тех пор и повелась традиция на Руси запасать к этому дню веточки вербы, так как в России пальма и названием вайя не растет. Но верба тоже очень нарядное растение - она первая весной распушает свои красивые почки.
Все верующие. который идут в храм в этот день, идет туда с вербами, где священник после службы их освящает. Вот так и появилось название - Вербное воскресенье. В правильно праздник называется - Вход господень в Иерусалим.
Праздничные молитвы, что прочесть?
Молитва Входу Господню в Иерусалим
«Господи Иисусе Христе Боже наш, в вышних со Отцем на Престоле седяй, выну на крылу от Херувим носимый и певаемый от Серафим, во днех же плоти Своея на жребяти осли сести изволивый нашего ради спасения, и от детей воспевание приявый и во Святый град Иерусалим прежде шести дней бытия Пасхи на вольную страсть пришедый, да спасеши мир Крестом, погребением и Воскресением Твоим! И якоже тогда людие, седящие во тьме и сени смертней, приемши ветви древес и ваиа от финик, сретоша Тя, Сына Давидова Тя исповедуя, такожде и нас ныне в предпразднственный день сей в подражание онех ваиа и ветви в руках носящих соблюди и сохрани. И якоже онии народи и дети “осанна” Тебе приношаху, сподоби и нам во псалмах и пениих духовных душами чистыми и нескверными усты прославити вся величия Твоя в праздник сей и во всю седмицу страсти Твоея и неосужденно достигнути и причаститися Божественныя радости Святыя Пасхи в пресветлые дни Живоноснаго Воскресения Твоего, да воспоем и прославим Твое Божество вкупе со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Какие молитвы нужно читать в Вербное воскресенье?
Тропарь на Вход Господень во Иерусалим
Тропарь, глас 1
«Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне».
(Перевод:
«В общем воскресении прежде Твоего страдания удостоверяя, из мертвых воздвиг Ты Лазаря, Христе Боже. Потому и мы, как дети, держа символы победы, Тебе – Победителю смерти воззовем: «Осанна в вышних, благословен Грядущий во имя Господне!» (Пс.117:25-26).
Кондак, глас 1
«На престол на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял еси, зовущих Ти: благословен еси, грядый Адама воззвати».
(Перевод:
«На престоле восседая на небесах, шествуя по земле на осленке, Христе Боже, принял Ты хвалу от Ангелов и прославление от детей, восклицавших Тебе: «Благословен Ты, Идущий призвать к Себе Адама!»).
Величание
«Величаем Тя, Живодавче Христе, Осанна в вышних и мы Тебе вопием Благословен Грядый во Имя Господне».
Эти молитвы на Вербное воскресенье можно прочесть и дома.
Молитвы на Вербное воскресенье 25 апреля 2021 года
«Помилуй мя Боже, помилуй мя.
Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси вземше крест Твой глаголем: благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних».
«Помилуй мя Боже, помилуй мя.
Имеяй престол небо, и подножие землю, Бога Отца Слово и Сын соприсносущный, на жребяти безсловеснем смирися днесь, в Вифанию пришед. Темже дети еврейския, ветви руками держаще, хваляху гласом: осанна в вышних, благословен грядый Царь Израилев».
«Помилуй мя Боже, помилуй мя.
Приидите и мы днесь весь новый Израиль, яже от язык, Церковь, со пророком Захариею возоопиим: радуйся зело, дщи Сионова, проповедуй, дщи Иерусалимова; яко се Царь твой грядет тебе кроток и спасаяй, и вседый на жребя осле, сына подъяремнича; празднуй, яже детей, ветви руками держащи похвали: осанна в вышних, благословен грядый Царь Израилев».
«Помилуй мя Боже, помилуй мя.
Прежде шести дней Пасхи прииде Иисус во Вифанию, и приступиша к Нему ученицы Его, глаголюще Ему: Господи, где хощеши уготоваем Ти ясти Пасху? Он же посла их: идите в преднюю весь, и обрящете человека, скудель воды носяща; последуйте ему, и дому владыце рцыте: Учитель глаголет, у тебе сотворю Пасху со ученики Моими».
«Помилуй мя Боже, помилуй мя.
Прежде шести дней бытия Пасхи, прииде Иисус во Вифанию, воззвати умерша четверодневна Лазаря, и проповедати воскресение. Сретоша же Его и жены Марфа и Мария, сестры Лазаревы, вопиюще к Нему: Господи, аще бы еси был зде, не бы умерл брат наш. Тогда глагола к ним: не предрекох ли вам: веруяй в Мя, аще и умрет, жив будет; покажите Ми, где положисте его? И вопияше к нему Зиждитель всех: Лазаре, гряди вон».
«Помилуй мя Боже, помилуй мя.
Радуйся и веселися, граде Сионе, красуйся и радуйся Церкве -Божия: се бо Царь твой прииде в правде на жребяти седя, от детей воспеваемый: осанна в вышних, благословен еси, имеяй множество щедрот, помилуй нас».
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
На Херувимех носимый, и певаемый от Серафим, возсел еси на жребя Давидски, Блаже; и дети тя воспеваху боголепно, иудее же хуляху беззаконно; стропотное языков, седалище жребца прообразоваше, из неверия в веру претворяемое. Слава Тебе, Христе, едине Милостиве и Человеколюбче».
«И ныне и присно и вовеки веков. Аминь.
Множество народа, Господи, постилаху по пути ризы своя; друзии же резаху ветви от древес, и ношаху. Предъидущии же и последующии зовяху глаголюще: осанна Сыну Давидову, благословен еси пришедый, и паки грядый во имя Господне».