Какой сегодня церковный праздник 15 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 15 апреляВеликий пост Преподобного Тита чудотворца
Народные приметы и запреты дня
В этот день чтят память святого Тита Чудотворца, иеромонаха.
На Руси в этот день земледельцы проверяли зерно для посева и оставшиеся запасы. Если их было мало, то в рационе переходили с хлеба на квас.
Торговцы в этот день устраивали гуляния. Считалось, что, чем веселее и пышнее пройдет застолье, тем прибыльнее будет год.
Если тающий лед сразу тонет в озере, то урожай будет плохим.
Приметы
- Если в этот день река выйдет из берегов, то ждите больших трав и раннего покоса.
- Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет, год будет тяжелым.
- К югу тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
- Вороны играют в вышине – будет ясная и солнечная погода.
- Если веской стаи журавлей тянут на север – быть теплу.