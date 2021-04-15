Какой сегодня церковный праздник 15 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 15 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:224/15/2021Фото: pxhere
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На Руси в этот день земледельцы проверяли зерно для посева и оставшиеся запасы. Если их было мало, то в рационе переходили с хлеба на квас.

церковь
Сегодня дозволяется вареная растительная пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы)

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В этот день чтят память святого Тита Чудотворца, иеромонаха.

На Руси в этот день земледельцы проверяли зерно для посева и оставшиеся запасы. Если их было мало, то в рационе переходили с хлеба на квас.

Торговцы в этот день устраивали гуляния. Считалось, что, чем веселее и пышнее пройдет застолье, тем прибыльнее будет год.

Если тающий лед сразу тонет в озере, то урожай будет плохим.

Приметы

  • Если в этот день река выйдет из берегов, то ждите больших трав и раннего покоса.
  • Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, а потонет, год будет тяжелым.
  • К югу тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным.
  • Вороны играют в вышине – будет ясная и солнечная погода.
  • Если веской стаи журавлей тянут на север – быть теплу.
Источник: my-calend

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