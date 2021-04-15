Доктор Мясников считает бесполезным закрытие Турции
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Доктор Мясников считает бесполезным закрытие Турции

9:52:234/15/2021Фото: flickr.com/
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Доктор эмоционально отреагировал на страхи россиян перед приезжающими из Турции. По его мнению, в России уже давно гуляют всевозможные мутации и штаммы.

Мясников высказался против закрытия Турции

Решение о закрытии границ с Турцией и Танзанией стало неприятной новостью для большого числа россиян, планирующих свой летний отдых за границей. Распространение коронавируса в мире заставляет многие государства принимать ограничительные меры для борьбы с вирусом.

Александр Мясников — телеведущий и врач - в интервью URA.RU, отметил бессмысленность действий по закрытию границ с Турцией. Он сказал, что проблему коронавируса решит только скорейшая и всеобщая вакцинация населения.

Доктор эмоционально отреагировал на страхи россиян перед приезжающими из Турции. По его мнению, в России уже давно гуляют всевозможные мутации и штаммы коронавируса. Также он отметил, что только один процент из всего числа сделанных тестов показывает положительный результат.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила полеты регулярных и чартерных авиарейсов. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что Москву и Стамбул свяжут лишь два рейса в неделю.

Отдыхающих с российскими паспортами вывезут из Турции. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки в турецкие отели на период времени ограничений.

 

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отдыхкоронавирусновый штамм
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