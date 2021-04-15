Принудительную вакцинацию от коронавируса нарушением прав назвал Миронов
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Принудительную вакцинацию от коронавируса нарушением прав назвал Миронов

10:56:014/15/2021Фото: flickr.com
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Предложение по внесению в календарь вакцинации прививки от коронавируса внесла "Единая Россия". Справедливороссы против: вопрос по наличию антител до конца не изучен.

Сергей Миронов предостерег от принудительной вакцинации от коронавируса

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выступил против принуждения к вакцинации от коронавируса и считает это дополнительной возможностью нарушить права граждан. Об этом сообщается на партийном сайте.

Фракция «Справедливая Россия» собирается внимательно изучить предложение по внесению в календарь вакцинации прививки от коронавируса. Это заявление прозвучало после того, как стало известно о соответствующей инициативе от «Единой России».

В случае принятия законопроекта прививки от коронавируса станут обязательными для большего числа учителей, медиков и других представителей профессий, по работе связанных с людьми. Миронов предостерег от «перегибов на местах» и заметил, что к данному вопросу нужно подходить с осторожностью.

Миронов отметил, что сейчас, когда вакцинация является добровольной, многие работники бюджетных организаций не могут отказаться от прививки под страхом потерять работу. Вопрос по наличию антител до конца не изучен, а обязательная вакцинация от коронавируса может навредить здоровью большого числа граждан России.

 

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