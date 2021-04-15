До +19 поднимется температура 15 апреля в Бердске: но ветер будет с порывами
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До +19 поднимется температура 15 апреля в Бердске: но ветер будет с порывами

6:00:524/15/2021Фото: https://www.freeimg.ru/
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшие дожди.

Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшие дожди. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4 °С, днём +8, +13 °С, местами до +19 °С.

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