До +19 поднимется температура 15 апреля в Бердске: но ветер будет с порывами

Метеорологическая обстановка: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью по северо-востоку местами небольшие дожди. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4 °С, днём +8, +13 °С, местами до +19 °С.
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