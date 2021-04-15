15 апреля народный праздник Тит Ледолом: что можно и нельзя делать в этот день?
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15 апреля народный праздник Тит Ледолом: что можно и нельзя делать в этот день?

11:20:124/15/2021Фото: Правмир
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Считалось, что чем веселее проведешь сегодняшний день, тем меньше забот и хлопот будет в предстоящем году. Поэтому строго запрещалось грустить, плакать, обижаться и носить в голове грустные мысли.

икона
Святой Тит всегда был покровителем торговцев

15 апреля церковь почитает память преподобного Тита. А народный праздник носит название Тит Ледолом, поскольку к этому дню руки и другие водоемы освобождались ото льда.
Преподобный Тит всегда считался покровителем торговых дел и прибыли.
 Обычаи на день Тита
Все торговцы сегодня обращаются с молитвами к почитаемому святому с просьбами о том, чтобы торговля всегда была удачной, а прибыль постоянной и растущей. Тит помогал всегда активным, не ленивым людям, поэтому сегодня было принято наторговать как можно больше, даже устраивались распродажи. Но всю прибыль забирать себе и пускать в оборот было запрещено - положено было поделиться ею с бедными и нуждающимися в благодарность Титу за помощь. Тогда можно было рассчитывать, что торговля в предстоящем году не рухнет.

Считалось, что чем веселее проведешь сегодняшний день, тем меньше забот и хлопот будет в предстоящем году. Поэтому строго запрещалось грустить, плакать, обижаться и носить в голове грустные мысли.

Сегодня садили деньги в горшок, чтобы прибыль росла. Брали монету, закапывали в цветочный горшок и читали молитву святому Титу:

«Святой Тит, покровитель богатства и людского братства, к тебе о помощи взываю, достаток мне, рабе Божьей (свое имя), принести умоляю. Благослови эту монету приумножаться, деньгами в моем доме прибавляться. Пусть все мои дела достатком завершаются, а деньги к деньгам прибавляются. Аминь».

Монету поливали периодически, будто это растение, так растили ее весь год.



 Приметы на 15 апреля — День Тита





  1. Сегодня вороны могли приносить несчастья и беды. поэтому их сразу прогоняли от дома подальше.

  2. Если путник или охотник слышали крик ворона - сразу поворачивали к дому - доброго пути не будет.

  3. Теплую погоду обещали вороны высоко в небе и жаворонки.

  4. Грустить сегодня - заказать себе грусть на целый год вперед.

  5. Широко разливающиеся реки говорили о ом, что летом можно будет заготовить много-много травы.


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традициипраздникинародный праздникТит Ледоломприметы. запреты
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