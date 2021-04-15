15 апреля народный праздник Тит Ледолом: что можно и нельзя делать в этот день?

Считалось, что чем веселее проведешь сегодняшний день, тем меньше забот и хлопот будет в предстоящем году. Поэтому строго запрещалось грустить, плакать, обижаться и носить в голове грустные мысли.
Сегодня садили деньги в горшок, чтобы прибыль росла. Брали монету, закапывали в цветочный горшок и читали молитву святому Титу:
«Святой Тит, покровитель богатства и людского братства, к тебе о помощи взываю, достаток мне, рабе Божьей (свое имя), принести умоляю. Благослови эту монету приумножаться, деньгами в моем доме прибавляться. Пусть все мои дела достатком завершаются, а деньги к деньгам прибавляются. Аминь».
Монету поливали периодически, будто это растение, так растили ее весь год.
- Сегодня вороны могли приносить несчастья и беды. поэтому их сразу прогоняли от дома подальше.
- Если путник или охотник слышали крик ворона - сразу поворачивали к дому - доброго пути не будет.
- Теплую погоду обещали вороны высоко в небе и жаворонки.
- Грустить сегодня - заказать себе грусть на целый год вперед.
- Широко разливающиеся реки говорили о ом, что летом можно будет заготовить много-много травы.