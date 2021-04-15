Почему у католиков и православных разные даты Рождества? История и традиции праздника
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Почему у католиков и православных разные даты Рождества? История и традиции праздника

3:00:464/15/2021,Мария РодченковаФото: https://www.freeimg.ru/
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В 2021 году католическое Рождество приходится на 25 декабря - это суббота, а православное - на 7 января (пятница). Праздник символизирует примирение человека с Богом.

По приметам, считается, что если на деревьях в рождественские праздники есть иней, то летом будет обильный урожай хлеба

Рождество - один из главных христианских праздников, который отмечает рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Это важная дата как для католиков, так и для православных. О традициях Рождества и датах проведения - в нашем материале.

Даты католического и православного Рождества отличаются, потому что первые используют юлианский календарь, а вторые - григорианский, по нему праздник приходится на 7 января. В этот же день Рождество отмечают Грузинская, Иерусалимская и Сербская православные церкви, некоторые афонские монастыри, часть протестантов, католики восточного обряда, 11 поместных православных церквей. Католическое Рождество празднуют 25 декабря с конца IV в. по юлианскому календарю, который был удобнее григорианского. В России его приняли в 1918 году, но церковь этого не одобрила.

Перед праздником православные верующие соблюдают строгий сорокадневный пост, с 28 ноября по 6 января включительно. Празднование самого Рождества происходит в ночь на 7 января, когда в храмах в полночь начинается торжественное богослужение. Католики также начинают готовиться к Рождеству заранее. Предрождественское время называется Адвент, оно включает в себя пост, молитвы, помощь нуждающимся. 24 декабря, в сочельник, верующие держат строгий пост, проходят праздничные мессы, а потом отправляются домой на рождественский ужин. Символом праздника считается дерево если, которое поставили и украсили дома.

В некоторых частях России до сих пор сохраняется древний обычай колядования. Накануне Рождества в Святки люди ходят по домам, поют славословия Христу или колядки, а взамен получают угощение. Также начинаются святочные гадания. Раньше на рождественском столе главными были блюда из свинины, но и сейчас мясо остается традиционным элементом меню.

Как правило, по федеральным каналам в ночь 6 на 7 января транслируется праздничное рождественское богослужение: великое повечерие, утреня и Литургия, которые проходят в храме Христа Спасителя. Праздник считается вторым по важности после Пасхи. В католической традиции на праздник принято обмениваться подарками, но в России это больше относится к Новому году.

По приметам, считается, что если на деревьях в рождественские праздники есть иней, то летом будет обильный урожай хлеба. Если в день Рождества тепло - весна будет холодной, если на ночном небе много звезд, значит, что будет много ягод.

В 2021 году католическое Рождество приходится на 25 декабря - это суббота, а православное - на 7 января (пятница). Праздник символизирует примирение человека с Богом.

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