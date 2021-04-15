Байден выведет войска США из Афганистана с 1 мая

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил талибам ответить "всеми инструментами", которые есть у страны, если они попробуют напасть на военных Америки во время вывода войск из Афганистана.
- Я пришел к выводу о том, что пора завершить самую долгую войну в нашей истории и настало время американским войскам вернуться домой. Это не те условия, на которые бы согласился я сам, но я буду придерживаться соглашения и США начнут вывод 1 мая и мы выйдем из Афганистана до 20-й годовщины терактов 11 сентября, - подтвердил Байден в прямом эфире во время обращении к нации.
Он отметил, что военные не будут уходить в спешке - страна сделает это "ответственно, взвешено и безопасно". Все действия будут скоординированы с союзниками и партнерами Америки.
- "Талибан" должен знать, если они атакуют нас во время нашего вывода, мы будем защищаться и защищать наших партнеров всеми доступными нам инструментами. Мы попросим другие страны в регионе делать больше для поддержки Афганистана, прежде всего, Пакистан, а также Россию, Китай, Индию и Турцию. Все они делают значительные ставки на стабильное будущее Афганистана, - сказал президент США.
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