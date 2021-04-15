Притча о "говне и муравьях" послужила увольнением советника главы Бурятии

В телеграмм-каналы просочилась информация об увольнении советника главы Бурятии Алдара Бадмаева. Осведомитель издания «Номер один» в правительстве республики подтвердил достоверность сообщения.
- Да, он действительно уволен, - сообщил источник.
Сообщалось, что в 2018 году глава Бурятии утвердил Бадмаева на должность своего советника по экономическим вопросам. В февраля 2021 года Бадмаев опубликовал скандальный пост с "притчей о о говне и мудрецах" на своей странице в соцсетях.. Это значительно прославило советника. Алдара Бадмаева даже высмеял популярный писатель, главный редактор русского издания журнала Esquir Сергей Минаев. После обширного резонанса советник залег на дно в социальных сетях и даже удалил со странички притчу.