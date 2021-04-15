Артисты Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, стали родителями в третий раз. Певица недавно поделилась со всеми о ближайшем прибавлении в семье. И уже на днях артистка родила своему супругу Валерию Меладзе долгожданную малышку. Девочка появилась на свет в одной из столичных клиник. - Люблю апрель... Может быть, потому что сама родилась в этом месяце, мне особенно близки апрельские люди... И вот 12.04.2021 стал для нашей семьи особенным днём, раз и навсегда. На Свет появилась наша девочка. Пусть этот мир будет для тебя прекрасным и интересным, - сообщает в своём instagram Альбина. Меладзе сам рассказал о чудесном состоянии своей супруги 13 апреля во время съемок одной восьмой части финала КВН. Помимо этого, у Меладзе уже есть три взрослые дочери от другого брака. И двое детей от Альбины. Напомним, что пара поженилась в 2014 году, и у них уже есть двое общих детей — сыновья Лука и Константин.
Альбина Джанабаева родила дочь Валерию Меладзе 12 апреля 2021
9:23:004/15/2021
Девочка появилась на свет в одной из столичных клиник. Это третий ребенок в семье артистов.
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