Экстремальную фотосессию в купальнике на плывущей льдине устроила Елизавета Пономарева
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Экстремальную фотосессию в купальнике на плывущей льдине устроила Елизавета Пономарева

10:01:554/15/2021Фото: Елизаветы Пономарёвой
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Уже несколько лет подряд женщина выходит на лёд в одном купальнике и делает невероятные фотографии. Таким образом кемеровчанка отмечает начало ледохода на реке Томи.

Жительница Кемерова в купальнике устроила экстремальную фотосессию на плывущей льдине

На реке Томи, Кемеровской области, местная жительница устроила фотосессию на отколовшейся льдине.

Такой вид экстремальной фотосессии Елизавета Пономарёва, которая является президентом Федерации зимнего плавания Кузбасса, а также председателем правления кемеровского клуба закаливания «СнеГири», устраивает не в первый раз. Уже несколько лет подряд женщина выходит на лёд в одном купальнике и делает невероятные фотографии. Таким образом кемеровчанка отмечает начало ледохода на реке Томи.

-Ледоход на любимой Томи бывает раз в году. Это грандиозное событие! Его нельзя пропустить. Испытав такой адреналин однажды, хочется повторять это каждый год. Но сразу предостерегу – это опасное занятие. Не советую повторять. У меня большой опыт закаливания. Я купаюсь зимой в суровые морозы, поэтому не страшно, если оступлюсь. Кроме того, сама являюсь аттестованным спасателем, — рассказала "Сибдепо" Елизавета Пономарёва.

Стоит отметить, что выходить на лёд сейчас опасно. МЧС предупреждает: с наступлением весеннего тепла, структура льда сильно меняется. И из-за переменчивой погоды лёд вбирает в себя влагу, при этом теряя прочность. Это делает его хрупким и неустойчивым к тяжестям. Можно легко провалиться.


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