США введет санкции против десяти россиян и 20 компаний

По сообщениям Bloomberg и Reuters ссылающихся на источники, правительство США собирается ввести новые санкции в отношении РФ, аргументируя свои действия тем, что это является ответной реакцией на Россию, которая стоит за атаками хакеров на американские федеральные ведомства и за вмешательство в выборы страны в 2020 году.
По информации источников, ограничения могут распространиться на десять физических и 20 юридических лиц. Помимо этого из Америки вернут на родину десять российских дипломатов.
Также есть информация, что уже сегодня 15 апреля правительство США может объявить о новых санкциях. Среди потенциальных претендентов попадания под санкции - все члены правительства России и сотрудники разных спецслужб.
Пока эта информация официально не подтверждена.
Напомним, что американское правительство уже не раз обвиняло российские власти в кибератаках, вмешательствах в выборы. Это неоднократно становилось поводом для ввода новых санкций в стороны РФ. Хотя, по проведенным 13 апреля телефонным переговорам, Байдена и Путина, многие считают, ограничений от америки все-таки не избежать.
Вашингтон назвал разговор «конструктивным», а Россия неоднократно отрицала обвинения США и предупреждала, что ответит на санкции «самым решительным образом».
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