США введет санкции против десяти россиян и 20 компаний
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

США введет санкции против десяти россиян и 20 компаний

10:31:284/15/2021Фото: pixabay.com
0

Это является ответной реакцией на Россию, которая стоит за атаками хакеров на американские федеральные ведомства и за вмешательство в выборы страны в 2020 году, заявили власти Америки.

сша флаг
СМИ: США введут санкции против десяти россиян и 20 компаний

По сообщениям Bloomberg и Reuters ссылающихся на источники, правительство США собирается ввести новые санкции в отношении РФ, аргументируя свои действия тем, что это является ответной реакцией на Россию, которая стоит за атаками хакеров на американские федеральные ведомства и за вмешательство в выборы страны в 2020 году.

По информации источников, ограничения могут распространиться на десять физических и 20 юридических лиц. Помимо этого из Америки вернут на родину десять российских дипломатов.

Также есть информация, что уже сегодня 15 апреля правительство США может объявить о новых санкциях. Среди потенциальных претендентов попадания под санкции - все члены правительства России и сотрудники разных спецслужб.
Пока эта информация официально не подтверждена.

Напомним, что американское правительство уже не раз обвиняло российские власти в кибератаках, вмешательствах в выборы. Это неоднократно становилось поводом для ввода новых санкций в стороны РФ. Хотя, по проведенным 13 апреля телефонным переговорам, Байдена и Путина, многие считают, ограничений от америки все-таки не избежать.
Вашингтон назвал разговор «конструктивным», а Россия неоднократно отрицала обвинения США и предупреждала, что ответит на санкции «самым решительным образом».

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
президенттелефонный разговорсшасанкции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Замечаете санкции США?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскЕвгений Шестернин - молодец: Лишь двое депутатов воздержались, остальные поставили "уд" за работу мэра Бердска в 2020 году
    10:21:25 4/15/2021
    Евгений Шестернин - молодец: Лишь двое депутатов воздержались, остальные поставили "уд" за работу мэра Бердска в 2020 году
    Точный гороскоп на четверг 15 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:10 4/15/2021
    Точный гороскоп на четверг 15 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    На День специалиста по радиоэлектронной борьбе 15 апреля военные открытки и поздравления для СМС
    10:07:19 4/15/2021
    На День специалиста по радиоэлектронной борьбе 15 апреля военные открытки и поздравления для СМС
    Экстремальную фотосессию в купальнике на плывущей льдине устроила Елизавета Пономарева
    10:01:55 4/15/2021
    Экстремальную фотосессию в купальнике на плывущей льдине устроила Елизавета Пономарева
    Бердск"Сильно много берете на себя, товарищи": На видео скандал из-за переноса на лето Дня города с сессии депутатов Бердска
    9:53:06 4/15/2021
    "Сильно много берете на себя, товарищи": На видео скандал из-за переноса на лето Дня города с сессии депутатов Бердска
    Альбина Джанабаева родила дочь Валерию Меладзе 12 апреля 2021
    9:23:00 4/15/2021
    Альбина Джанабаева родила дочь Валерию Меладзе 12 апреля 2021
    Календарь дачника на 15 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:02 4/15/2021
    Календарь дачника на 15 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Притча о "говне и мудрецах" послужила увольнением советника главы Бурятии
    8:57:04 4/15/2021
    Притча о "говне и мудрецах" послужила увольнением советника главы Бурятии
    Байден выведет войска США из Афганистана с 1 мая
    8:42:03 4/15/2021
    Байден выведет войска США из Афганистана с 1 мая
    Какой сегодня церковный праздник 15 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:22 4/15/2021
    Какой сегодня церковный праздник 15 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?