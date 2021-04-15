Почти 600 млн рублей требует с ХК «Сибирь» правительство Новосибирской области
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Почти 600 млн рублей требует с ХК «Сибирь» правительство Новосибирской области

11:31:104/15/2021Фото: vk.com/hcsibir1962
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Субсидии не могут по праву принадлежать клубу из-за их долгов в бюджет Министерства спорта и физической культуры.

Новосибирское правительство потребовало от ХК «Сибирь» почти 600 млн

Требует вернуть деньги правительство Новосибирской области от ХК "Сибирь". Обуславливая это тем, что сумма субсидии в размере 595 000 рублей не может по праву принадлежать клубу из-за их долгов в бюджет Министерства спорта и физической культуры.

Заседание по иску к ХК "Сибирь" новосибирского правительства намечается на 28 апреля в арбитражном суде. Чиновники решительно настроены на возврат государственных денег, которые были предоставлены в 2016 (295 млн рублей) и 2017 годах (300 млн рублей). Поскольку было нарушено основное условие получения средств - отсутствие задолженностей перед бюджетом хоккейным клубом.

- Изучив материалы дела, рассмотрев вопросы, вынесенные в предварительное судебное заседание, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для завершения стадии предварительного судебного разбирательства, — сказано на сайте суда.

Группа «Сибирский антрацит» продолжит финансирование ХК «Сибирь».

- Денежные отчисления продолжатся в полном объеме, сообщает источник.


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