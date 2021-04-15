Почти 600 млн рублей требует с ХК «Сибирь» правительство Новосибирской области

Требует вернуть деньги правительство Новосибирской области от ХК "Сибирь". Обуславливая это тем, что сумма субсидии в размере 595 000 рублей не может по праву принадлежать клубу из-за их долгов в бюджет Министерства спорта и физической культуры.
Заседание по иску к ХК "Сибирь" новосибирского правительства намечается на 28 апреля в арбитражном суде. Чиновники решительно настроены на возврат государственных денег, которые были предоставлены в 2016 (295 млн рублей) и 2017 годах (300 млн рублей). Поскольку было нарушено основное условие получения средств - отсутствие задолженностей перед бюджетом хоккейным клубом.
- Изучив материалы дела, рассмотрев вопросы, вынесенные в предварительное судебное заседание, с учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу, что представленных доказательств достаточно для завершения стадии предварительного судебного разбирательства, — сказано на сайте суда.
Группа «Сибирский антрацит» продолжит финансирование ХК «Сибирь».
- Денежные отчисления продолжатся в полном объеме, сообщает источник.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.