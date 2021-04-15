Евгений Шестернин - молодец: Лишь двое депутатов воздержались, остальные поставили "уд" за работу мэра Бердска в 2020 году

Мэр Бердска Евгений Шестернин отчитался за работу в 2020 году перед депутатами города сегодня, 15 апреля. Народные избранники практически единогласно приняли его отчёт. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, 22 народных избранника проголосовали "за", а 2 "воздержались". Отчет принят.
На депутатских комитетах накануне сессии активно обсуждали деятельность главы города, задавали ему вопросы, высказывали сомнения. Но в целом, по мнению большинства депутатов, Шестернин заслужил положительной оценки. Поэтому на сессии отчет градоначальника за 2020 год будет формальностью. Стоит напомнить, что по Уставу Бердска дважды поставленный «неуд» является поводом для отстранения мэра от должности. Но за 5 лет работы на посту главы Бердска Шестернину ни разу не ставили «двойку».
Работу мэра оценивают по 22 критериям. На заседаниях комитетов бердские депутаты отмечали, что глава не справился лишь с двумя — недостаточный прирост населения и всплеск безработицы. Впрочем, народные избранники относят это к объективным причинам коронавирусного года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Напомним, Евгений Шестернин избран на второй срок в декабре 2020 года. Ближайшие 5 лет он будет у руля Бердска.
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