Евгений Шестернин - молодец: Лишь двое депутатов воздержались, остальные поставили "уд" за работу мэра Бердска в 2020 году
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
15.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Евгений Шестернин - молодец: Лишь двое депутатов воздержались, остальные поставили "уд" за работу мэра Бердска в 2020 году

10:21:254/15/2021Фото: Алины Буровой
1

Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, 22 народных избранника проголосовали "за", а 2 "воздержались". Отчет принят.

Мэру поставили оценку за работу в 2002 году
Мэру поставили оценку за работу в 2002 году

Мэр Бердска Евгений Шестернин отчитался за работу в 2020 году перед депутатами города сегодня, 15 апреля. Народные избранники практически единогласно приняли его отчёт. Как сообщает журналист "Курьер. Среда. Бердск" с места событий, 22 народных избранника проголосовали "за", а 2 "воздержались". Отчет принят.

На депутатских комитетах накануне сессии активно обсуждали деятельность главы города, задавали ему вопросы, высказывали сомнения. Но в целом, по мнению большинства депутатов, Шестернин заслужил положительной оценки. Поэтому на сессии отчет градоначальника за 2020 год будет формальностью. Стоит напомнить, что по Уставу Бердска дважды поставленный «неуд» является поводом для отстранения мэра от должности. Но за 5 лет работы на посту главы Бердска Шестернину ни разу не ставили «двойку».

Работу мэра оценивают по 22 критериям. На заседаниях комитетов бердские депутаты отмечали, что глава не справился лишь с двумя — недостаточный прирост населения и всплеск безработицы. Впрочем, народные избранники относят это к объективным причинам коронавирусного года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Напомним, Евгений Шестернин избран на второй срок в декабре 2020 года. Ближайшие 5 лет он будет у руля Бердска.


Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
мэроценкаработа за 2020 год
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Молодец?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Бердск"Ей и море по колено": Девушка утопила автомобиль в океане на станции "Сельской" под Искитимом. Смотрите видео
    10:45:04 4/15/2021
    "Ей и море по колено": Девушка утопила автомобиль в океане на станции "Сельской" под Искитимом. Смотрите видео
    США введет санкции против десяти россиян и 20 компаний
    10:31:28 4/15/2021
    США введет санкции против десяти россиян и 20 компаний
    БердскЕвгений Шестернин - молодец: Лишь двое депутатов воздержались, остальные поставили "уд" за работу мэра Бердска в 2020 году
    10:21:25 4/15/2021
    Евгений Шестернин - молодец: Лишь двое депутатов воздержались, остальные поставили "уд" за работу мэра Бердска в 2020 году
    Точный гороскоп на четверг 15 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:10 4/15/2021
    Точный гороскоп на четверг 15 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    На День специалиста по радиоэлектронной борьбе 15 апреля военные открытки и поздравления для СМС
    10:07:19 4/15/2021
    На День специалиста по радиоэлектронной борьбе 15 апреля военные открытки и поздравления для СМС
    Экстремальную фотосессию в купальнике на плывущей льдине устроила Елизавета Пономарева
    10:01:55 4/15/2021
    Экстремальную фотосессию в купальнике на плывущей льдине устроила Елизавета Пономарева
    Бердск"Сильно много берете на себя, товарищи": На видео скандал из-за переноса на лето Дня города с сессии депутатов Бердска
    9:53:06 4/15/2021
    "Сильно много берете на себя, товарищи": На видео скандал из-за переноса на лето Дня города с сессии депутатов Бердска
    Альбина Джанабаева родила дочь Валерию Меладзе 12 апреля 2021
    9:23:00 4/15/2021
    Альбина Джанабаева родила дочь Валерию Меладзе 12 апреля 2021
    Календарь дачника на 15 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:02 4/15/2021
    Календарь дачника на 15 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Притча о "говне и мудрецах" послужила увольнением советника главы Бурятии
    8:57:04 4/15/2021
    Притча о "говне и мудрецах" послужила увольнением советника главы Бурятии