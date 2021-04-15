Четыре ребенка умерли при пожаре в Свердловской области
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Четыре ребенка умерли при пожаре в Свердловской области

11:35:114/15/2021Фото: 66.mchs.gov.ru
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Под завалами одноэтажного дома может находится еще один малыш.

В тушении пожара участвуют две единицы пожарной техники и четыре человека из личного состава

Пожар в частном доме села в Свердловской области унес жизни 4 детей.

- В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены 4 погибших ребенка, - информирует МЧС.

Отмечается, что под завалами может находится еще один ребенок. Его ищут.

Когда сотрудники МЧС приехали на место трагедии, одноэтажный деревянный дом был полностью в огне, кровля обрушилась. Из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей. Они направлены в больницу с ожогами.

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насмертьсгорелипожар
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