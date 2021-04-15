Четыре ребенка умерли при пожаре в Свердловской области

Пожар в частном доме села в Свердловской области унес жизни 4 детей.
- В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций огнеборцами были обнаружены 4 погибших ребенка, - информирует МЧС.
Отмечается, что под завалами может находится еще один ребенок. Его ищут.
Когда сотрудники МЧС приехали на место трагедии, одноэтажный деревянный дом был полностью в огне, кровля обрушилась. Из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека, из них двое детей. Они направлены в больницу с ожогами.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями! Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.